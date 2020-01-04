فردا مدارس مشهد تعطیل شد

مهدی مجیدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به پیش بینی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر «شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی» در جوار بارگاه منور رضوی در روز یکشنبه ۱۵ دی ماه و با عنایت به تقاضاهای بی شمار فرهنگیان عزیز و اولیا محترم دانش آموزان برای حضور پرشور در این مراسم، طبق برنامه ریزی انجام شده، فردا «یکشنبه ۱۵ دی ماه» کلیه مدارس «نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان» در تمامی مقاطع و در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان خراسان رضوی افزود: همچنین درصورت پیش بینی برگزاری امتحانات داخلی در مدارس در روز ۱۵ دی ماه، این امتحان لغو و در تاریخ جدید با نظر شورای مدرسه و پس از پایان برگزاری امتحانات نوبت اول مدارس برگزار خواهد شد.