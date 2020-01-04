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۱۴ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

با توجه به برگزاری مراسم تشییع سردار سلیمانی در مشهد؛

فردا مدارس مشهد تعطیل شد

فردا مدارس مشهد تعطیل شد

مشهد - رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: تمام مدارس مشهد یکشنبه ۱۵ دی‌ماه، به علت برگزاری مراسم تشییع سردار شهید قاسم سلیمانی در مشهد تعطیل اعلام شد.

مهدی مجیدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتوجه به پیش بینی برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر «شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی» در جوار بارگاه منور رضوی در روز یکشنبه ۱۵ دی ماه و با عنایت به تقاضاهای بی شمار فرهنگیان عزیز و اولیا محترم دانش آموزان برای حضور پرشور در این مراسم، طبق برنامه ریزی انجام شده، فردا «یکشنبه ۱۵ دی ماه» کلیه مدارس «نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان» در تمامی مقاطع و در دو نوبت صبح و عصر تعطیل خواهند بود.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش وپرورش استان خراسان رضوی افزود: همچنین درصورت پیش بینی برگزاری امتحانات داخلی در مدارس در روز ۱۵ دی ماه، این امتحان لغو و در تاریخ جدید با نظر شورای مدرسه و پس از پایان برگزاری امتحانات نوبت اول مدارس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4815843

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    نظرات

    • مالک IR ۲۱:۱۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
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      مگر بقیه کارمندان آدم نیستن. ماهم عاشق سرداریم. می‌خواهیم برویم استقبال. ماراهم تعطیل کنید. اصلا چرا ایران تعطیل نشده خداییش این بیشتر از هاشمی گردن ایرانیها حق داشت. چرا اونجا حسنک تعطیل کرد اینجا...

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