آمریکا تاوان سختی را برای شهادت سردار سلیمانی خواهد پرداخت

به گزارش خبرنگار مهرُ حجت الاسلام سیدمحسن محمودی صبح شنبه در جلسه ستاد مردمی بزرگداشت شهید سردار قاسم سلیمانی در شهرستان ورامین طی سخنانی با بیان اینکه آمریکا در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی از هیچ تلاشی برای زمین گیر کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است، اظهار داشت: با تمام این تلاش‌ها شیطان بزرگ در عملی کردن دسیسه‌ها و توطئه‌های خود با شکست مواجه شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان دلاور اسلام به خصوص شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با استکبار جهانی و مزدوران صهیونیستی داعشی در آن در منطقه تصریح کرد: شکست‌های آمریکا در منطقه باعث افول و سرشکستگی این ابرقدرت پوشالی در جهان شده است.

محمودی، شهادت سردار قاسم سلیمانی را باعث سربلندی و عزت این سردار رشید جهان اسلام دانست و خاطرنشان کرد: آمریکای جنایتکار بابت این اقدام تروریستی تاوان سختی را خواهند داد.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین یاد آور شد: سردار سلیمانی لیاقت شهادت را داشت چون این مجاهد دنیای اسلامی از جمله مردانی بود که خالصانه برای خدمت به اسلام تلاش کرد.

وی در پایان سخنان خاطر نشان کرد: سردار سلیمانی نماد وحدت و اتحاد جهان اسلام بود و خون پاکش ان‌شاالله افق‌های جدیدی را برای وحدت بیشتر جهان خواهد گشود.