فرهاد مجیدی اسبی زین شده و آماده تاختن را تحویل گرفت

مجید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرهاد مجیدی در دوران بازیگری‌اش آنقدر باهوش بود که هرگاه تیم در زمین دچار رکود می‌شد با یک حرکت تیم را از رکود خارج می‌کرد. من امیدوارم این هوشیاری را در دوران مربیگری‌اش هم داشته باشد. او از سرمایه‌های باشگاه استقلال است و امیدوارم روزهای خوبی را برای او در مربیگری ببینیم.

عضو پیشین کمیته فنی استقلال اضافه کرد: استراماچونی ساختار تیم را کاملا ترمیم کرد و این تیم مثل یک موتور روغن کاری شده راه افتاده است. نشستن فرهاد روی نیمکت این تیم شبیه این است که فردی یک اسب زین شده و آماده تاختن را سوار شود. اگر از این زاویه به استقلال نگاه شود باید گفت کار فرهاد نسبتا ساده است.

وی افزود: البته مجیدی بسیار جوان است و برای موفقیت باید مشاوران باتجربه و خوبی را در کنارش داشته باشد. فرهاد همانطور که در دوران بازیگری هوشیار بود و از تجربه بزرگان استفاده کرد و همواره حرف باتجربه ترها را گوش داد و موفق شد، در دوران مربیگری هم باید حرف بزرگترهای خودش را گوش کند تا موفق شود.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: هواداران به استراماچونی و تیمش دل بسته بودند و بعید نیست فرهاد را با او مقایسه کنند. مجیدی یک مربی مستقل است و باید سعی کند بدون آن که هارمونی تیم را به هم بریزد سلیقه خودش را در تیم اعمال کند.

دروازه‌بان پیشین استقلال گفت: این تیم در برهه‌ای حساس قرار دارد و به عنوان یک پیشکسوت از همه پیشکسوتان و هواداران می‌خواهم به هر طریقی که می‌توانند به این تیم کمک کنند تا از این مقطع حساس سربلند بیرون آید.