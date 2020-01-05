توئیت ظریف درباره آخرین گام برجامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توئیتی، نوشت: به عنوان مرحله پنجم و پایانی پیش بینی شده در بند ۳۶ برجام، دیگر محدودیتی در تعداد سانتریفیوژها (در برنامه هسته‌ای ایران) وجود نخواهد داشت. این مرحله درچارچوب برجام است و هر ۵ مرحله (قبلی) در صورت اجرای مؤثر تعهدات متقابل قابل بازگشت هستند. همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد یافت.

توئیت کاظم غریب آبادی درباره گام پنجم ایران

همچنین کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین در توئیتی نوشت: در مورد تصمیم ایران در خصوص گام پنجم این کشور در چارچوب برجام:

۱- ایران محدودیت‌های موجود درمورد تعداد سانتریفوژها را از میان بر خواهد داشت و برنامه هسته‌ای خود را بر اساس نیازهای فنی خود دنبال خواهد کرد.



۲- همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی کماکان مانند گذشته ادامه خواهد یافت.



۳- اگر تحریم‌های غیرقانونی برداشته شود و منافع ایران از برجام تحقق یابد، ایران آماده است تا اجرای تعهداتش را درچارچوب این قرارداد از سر بگیرد. “