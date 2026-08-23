به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری شمسی عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان همدان اظهار کرد: با توجه به وجود شخصیت بزرگی همچون حکیم ابوعلی سینا و پیشینه تاریخی همدان در حوزه پزشکی و طب ایرانی موضوع ثبت این عنوان در شورای فرهنگ عمومی استان مطرح و مقرر شد مراحل قانونی آن پیگیری شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی پژوهشگاه و آزمایشگاه گیاهان دارویی و طب ایرانی در همدان خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی همدان مسئولیت تدوین آییننامه و فراهمکردن مقدمات اجرای این طرح را برعهده دارد و موضوع در نشستهای آینده شورای فرهنگ عمومی ارائه خواهد شد.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان همدان در حوزه گیاهان دارویی تصریح کرد: ایجاد این مجموعه میتواند به توسعه پژوهش، فرآوری و تجاریسازی گیاهان دارویی کمک کند و زمینه بهرهگیری از توانمندیهای علمی و اقتصادی همدان را فراهم آورد.
ملانوری شمسی از پیشنهاد تشکیل کارگروه ترویج زیستبوم فرهنگی در دستگاههای اجرایی استان خبر داد و گفت: چند نشست کارشناسی برای بررسی این موضوع برگزار شده است و در صورت تصویب معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری همدان شیوهنامه اجرایی آن را تدوین خواهد کرد.
وی افزود: پس از تدوین و تصویب شیوهنامه، کارگروههای ترویج زیستبوم فرهنگی در دستگاههای اجرایی استان تشکیل میشوند و هر دستگاه متناسب با ماموریت خود برنامهها و اقدامات لازم را در این زمینه دنبال میکند.
استاندار همدان هدف از تشکیل این کارگروهها را هماهنگسازی فعالیت دستگاههای اجرایی و تقویت اقدامات فرهنگی در محیطهای اداری و اجتماعی استان عنوان کرد.
ملانوری شمسی همچنین با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از پیشنهاد تشکیل کارگروه ضربتی اجرای قانون جوانی جمعیت در حوزه زمین و مسکن خبر داد.
وی اظهار کرد: در نشستی با مسئولان ادارهکل راه و شهرسازی موضوع مشوقهای مربوط به تامین زمین و مسکن خانوادهها بررسی و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت این ادارهکل تشکیل شود.
استاندار همدان با بیان اینکه تامین مسکن یکی از مهمترین مشوقهای پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت است، افزود: با وجود اقدامات انجامشده اجرای این بخش در استان با تاخیر همراه بوده و لازم است با تشکیل کارگروهی ویژه روند اجرای آن شتاب گیرد.
وی تاکید کرد: جوانی جمعیت فقط موضوعی اجرایی و اقتصادی نیست بلکه باید بهعنوان یکی از اولویتهای فرهنگی استان در دستور کار شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد و همه دستگاهها برای تحقق اهداف آن همکاری کنند.
ملانوری شمسی خاطرنشان کرد: اجرای موفق سیاستهای جوانی جمعیت به همکاری هماهنگ دستگاههای اجرایی، تسهیل فرآیند تامین زمین و مسکن و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان نیاز دارد.
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