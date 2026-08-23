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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰

خوزستان مهد فوتبال ایران است و باید بدرخشد

خوزستان مهد فوتبال ایران است و باید بدرخشد

آبادان - سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: خوزستان واقعاً ریشه در فوتبال ایران دارد و چندین دهه مهد فوتبال ایران بوده است و باید باز هم بازیکنان بزرگی به تیم ملی معرفی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل صنعت نفت آبادان اظهار کرد: از حضور در آبادان خوشحالم و تیم صنعت نفت را که از کادر فنی جوان و توانمندی برخوردار است، دوست دارم و برای این مجموعه بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.

وی درباره سبک بازی تیم خود افزود: من فوتبال رو به جلو و شناور را دوست دارم و چون فلسفه باشگاه صنعت نفت نیز همین است، امیدوارم فردا شاهد یک بازی زیبا و تماشاگرپسند باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره نتایج دو هفته اخیر تصریح کرد: در بازی‌های گذشته مقداری بدشانسی آوردیم و با برخی مسائل داوری مواجه شدیم اما موضوعی که در اختیار خودمان است، سطح تمرکز ماست که باید آن را بالاتر ببریم و تا آخرین لحظه جنگجو باشیم تا بازی‌ها را با امتیاز کامل به پایان برسانیم.

مطهری در پایان با اشاره به اهمیت حضور تماشاگران عنوان کرد: همیشه نسبت به هواداران آبادان حس خوبی داشته‌ام و امیدوارم فردا ورزشگاه پر شود تا هم هواداران لذت ببرند و هم ما از حضور آنان بهره ببریم؛ زیرا واقعاً از دیدن ورزشگاه‌های خالی خسته شده‌ایم.

کد مطلب 6925338

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