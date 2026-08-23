خوزستان مهد فوتبال ایران است و باید بدرخشد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل صنعت نفت آبادان اظهار کرد: از حضور در آبادان خوشحالم و تیم صنعت نفت را که از کادر فنی جوان و توانمندی برخوردار است، دوست دارم و برای این مجموعه بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.

وی درباره سبک بازی تیم خود افزود: من فوتبال رو به جلو و شناور را دوست دارم و چون فلسفه باشگاه صنعت نفت نیز همین است، امیدوارم فردا شاهد یک بازی زیبا و تماشاگرپسند باشیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره نتایج دو هفته اخیر تصریح کرد: در بازی‌های گذشته مقداری بدشانسی آوردیم و با برخی مسائل داوری مواجه شدیم اما موضوعی که در اختیار خودمان است، سطح تمرکز ماست که باید آن را بالاتر ببریم و تا آخرین لحظه جنگجو باشیم تا بازی‌ها را با امتیاز کامل به پایان برسانیم.

مطهری در پایان با اشاره به اهمیت حضور تماشاگران عنوان کرد: همیشه نسبت به هواداران آبادان حس خوبی داشته‌ام و امیدوارم فردا ورزشگاه پر شود تا هم هواداران لذت ببرند و هم ما از حضور آنان بهره ببریم؛ زیرا واقعاً از دیدن ورزشگاه‌های خالی خسته شده‌ایم.