به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، سینا خلیلی با کسب پیروزی در دیدار فینال، به مدال طلای این رقابتها دست یافت.
در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم تابالدیف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد. وی در این مرحله تیمور از ترکیه را با نتیجه ۵ بر یک مغلوب کرد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت.
خلیلی در مرحله نیمهنهایی مقابل لاندون تیلور از آمریکا با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.
نماینده کشورمان در دیدار پایانی نیز مقابل کرمیوف از آذربایجان با نتیجه ۷ بر ۳ به پیروزی رسید و با اقتدار صاحب مدال طلای جهان شد.
کشتی آزاد جوانان جهان- اسلواکی
اولین مدال طلای کشتی آزاد جوانان بر گردن سینا خلیلی
در رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در اسلواکی سینا خلیلی به مدال طلا رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان در شهر براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی، سینا خلیلی با کسب پیروزی در دیدار فینال، به مدال طلای این رقابتها دست یافت.
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