به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از استاندار لرستان و هیئت همراه ایشان جا دارد اول تشکر کنم، خیلی حضور ایشان در اردوی تیم، باعث دلگرمی ما شد، اظهار داشت: ولی من در این چند روز که در سطح شهر حضور داشتم، انرژی خوبی از مردم گرفتم، خیلی از بازی گذشته راضی بودند، به هر صورت لرها، بالاترین مشخصهشان غیرتی بودن آنها است، آنها دیدند بچهها با چه غیرتی ۹۰ دقیقه ۱۰ نفره مقاومت کردند و حتی از رقیب هم جلو افتادند، این حمایت هواداران حس خیلی خوبی بود.
آسیبدیدگی چند بازیکن خیبر
وی عنوان کرد: امیدواریم این همدلی بین ما و هواداران تداوم داشته باشد، از مسئولان هم تشکر میکنم، بهخصوص از استاندار لرستان و...، همه در این هفته انرژی خوبی به بچههای تیم دادند، ان شالله این همراه بودن تا آخر مسابقات ادامه پیدا کند.
سرمربی تیم خیبر خرمآباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه متأسفانه بازی گذشته با اتفاقاتی که داشت، خیلی به ما فشار وارد کرد، از دو تا سه تا از بچهها را نتوانستیم در این چند روز در تمرینات استفاده کنیم، وقتی با یک بازیکن کمتر و یا دو بازیکن کمتر بخواهی بازی کنی، فشاری که بچههای دیگر میآید بیشتر است، ولی کادر پزشکی ما دارد تلاشش را میکند، بنا شده فردا تا قبل از بازی به ما اطلاع بدهند، دو تا سه تا از بچه در تمرینات چند روز گذشته نتوانستند حضور پیدا کنند، آسیبدیدگی داشتند، ولی امیدوارم در بازی فردا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
مقابل پیکان بازی هجومی را ارائه میکنیم
کمالوند در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تلاش میکنیم که فردا یک بازی خوب ارائه دهیم، نتیجه دست خداست، بنده نمیتوانم نتیجه را تعیین کنم و از قبل پیشبینی کنم، گفت: در خانه خودمان مسلماً تلاش میکنیم که یک بازی هجومی انجام دهیم، امیدواریم تماشاچیان راضی برگردند، اما من از دوتا بازی گذشتهمان فوقالعاده رضایت دارم.
وی با بیان اینکه ما در تیم ۱۲ تغییر داشتهایم، تیمی که ۱۲ تغییر انجام میدهد، به اعتقاد من همین که در دو بازی اول توانستیم دو امتیاز بگیرد، آن هم با شرایطی که بازی دوم داشت، خوب بوده است، شرایطمان خوب است، گفت: امیدوارم به یاری خدا بتوانیم اولین سه امتیازمان را کسب کنیم.
روند برگزاری مسابقات لیگ غلط است
سرمربی تیم خیبر خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اینگونه برگزاری مسابقات غلط است، من نمیدانم نفس برگزاری مسابقات چیست؟ گفت: اینکه یک کشور را با وسعت جغرافیایی مثل ایران بخواهیم با کشوری مثل فرانسه یا آلمان مقایسه کنیم، یک بحث غلط است، سر کشور ما با ته کشورمان ارتفاع از سطح دریا دو هزار متر متفاوت است، درجه هوا ۴۰ درجه.
کمالوند، گفت: اگر میخواهیم صرفاً بگوییم مسابقات را برگزار کردیم، درست است، اما به اعتقاد من اینگونه پیش برود، مسلم بدانید که تعداد مصدومان بالا میرود، مسابقه، سه روز، سه روز، بدون ریکاوری و شرایط لازم، مطلوب نیست. کار سخت است، امیدوارم بعدازاین تعطیلی هفته هفتم که میخواهند مسابقات را بهخاطر جام باشگاههای آسیا و فیفا دی، تعطیل کنند، حداقل بین دوتا بازی، پنج تا شش روز فاصله باشد.
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