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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

هواداران ستون اصلی تیم صنعت نفت آبادان هستند

هواداران ستون اصلی تیم صنعت نفت آبادان هستند

آبادان - سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: هواداران و پیشکسوتان دو ستون اصلی تیم ما هستند که با عشق خود، شرایط را برای موفقیت و مبارزه در رقابت‌ها فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری شامگاه امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان اظهار کرد: بازی بسیار سختی با تیم خوب فولاد داریم که از ساختار مناسبی برخوردار است و همواره در بالای جدول حضور دارد و برای فصل جاری نیز بازیکنان خوبی جذب کرده است.

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان در مورد وضعیت بازیکنان خود افزود: محروم نداریم اما دو مصدوم در لیست تیم هستند که امیدوارم هرچه زودتر به شرایط بازی بازگردند.

وی در خصوص فلسفه تیمی خود تصریح کرد: اعتقاد قلبی من این است که تیم صنعت نفت آبادان ۱۱ بازیکن ندارد، بلکه هوادارانی دارد که با عشق به استادیوم می‌آیند. ما به این هواداران و پیشکسوتان که باشگاه را سرپا نگه داشته‌اند، قول می‌دهیم با تمام وجود تلاش کنیم و پا پس نکشیم.

نوری با اشاره به تفاوت‌های موجود با تیم حریف بیان کرد: فولاد از لحاظ زیرساختی و بازیکن شرایط متفاوتی دارد و قابل مقایسه با ما نیست اما بچه‌های ما به معنای واقعی یک تیم هستند. ما در تیم مهره یا ستاره خاصی نداریم و تیم ما از لحاظ وحدت و همدلی ستاره است.

وی درباره آمادگی تیم گفت: ما فولاد را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و با شناخت کامل به میدان می‌رویم. اگرچه به دلیل فشردگی بازی‌ها فرصت کمی برای تمرین داشته‌ایم اما در بازی‌های خانگی تمام توان خود را می‌گذاریم تا برنده از زمین خارج شویم.

کد مطلب 6925342

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