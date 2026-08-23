هواداران ستون اصلی تیم صنعت نفت آبادان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری شامگاه امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار مقابل فولاد خوزستان اظهار کرد: بازی بسیار سختی با تیم خوب فولاد داریم که از ساختار مناسبی برخوردار است و همواره در بالای جدول حضور دارد و برای فصل جاری نیز بازیکنان خوبی جذب کرده است.

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان در مورد وضعیت بازیکنان خود افزود: محروم نداریم اما دو مصدوم در لیست تیم هستند که امیدوارم هرچه زودتر به شرایط بازی بازگردند.

وی در خصوص فلسفه تیمی خود تصریح کرد: اعتقاد قلبی من این است که تیم صنعت نفت آبادان ۱۱ بازیکن ندارد، بلکه هوادارانی دارد که با عشق به استادیوم می‌آیند. ما به این هواداران و پیشکسوتان که باشگاه را سرپا نگه داشته‌اند، قول می‌دهیم با تمام وجود تلاش کنیم و پا پس نکشیم.

نوری با اشاره به تفاوت‌های موجود با تیم حریف بیان کرد: فولاد از لحاظ زیرساختی و بازیکن شرایط متفاوتی دارد و قابل مقایسه با ما نیست اما بچه‌های ما به معنای واقعی یک تیم هستند. ما در تیم مهره یا ستاره خاصی نداریم و تیم ما از لحاظ وحدت و همدلی ستاره است.

وی درباره آمادگی تیم گفت: ما فولاد را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و با شناخت کامل به میدان می‌رویم. اگرچه به دلیل فشردگی بازی‌ها فرصت کمی برای تمرین داشته‌ایم اما در بازی‌های خانگی تمام توان خود را می‌گذاریم تا برنده از زمین خارج شویم.