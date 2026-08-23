به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی، سرمربی تیم ذوب‌آهن شامگاه یکشنبه یکم شهریور، در نشست خبری پیش از دیدار با مس شهربابک اظهار داشت: بازی‌ها رفته رفته شکل خود را می‌گیرد و حساسیت افزایش می‌یابد.

وی افزود: بازی فردا برای ما خیلی مهم است، بچه‌ها با تمرکز و دوندگی بالایی که باید داشته یاشد به میدان خواهند رفت؛ نقاط ضعف را پوشش خواهیم داد.

ویسی تصریح کرد: وقتی یک بازیکن وارد زمین می‌شود بحث تاکتیکی است، خروجش هم همینطور، در بازی ملوان وقتی این تیم ۱۰ نفره شد، باید حمله می‌کردیم، مختاری اخطار داشت و نمی‌خواستیم ۱۰ نفره شویم پس او را تعویض کردیم.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: گل دوم ملوان حاصل کمک ابر و باد و ماه خورشید فلک بود؛ از هواداران به خاطر شکست مقابل ملوان عذرخواهی می‌کنم؛ دو بازی می‌تواند متفاوت باشد، اتفاقات روز بازی تعیین‌کننده است، مطمئنم بازیکنان فردا ۱۰۰ درصد توان خود را می‌گذارند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر فردا هم ۱۰ نفره شوید ممکن است بازی را واگذار کنید، گفت: سوال بی‌ربط است و فوتبالی نیست، شاید ۹ نفره باشیم و ببریم و این اتفاقات فوتبالی است.

ویسی در رابطه با غایبان تیم گفت: علی اسلامی، محمد جواد محمدی و کاظمی را در بازی فردا در اختیار نداریم؛ جوانان خیلی خوبی داریم که آینده فوتبال ذوب‌آهن را رقم خواهند زد.

سرمربی ذوب‌آهن در پایان گفت: بازیکنان جوان تیم هر جایی لازم باشد بازی خواهند کرد و هر جایی که لازم نباشد در کنار بازیکنان با تجربه یاد خواهند گرفت.