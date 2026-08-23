خطیبی: دیدار با ملوان برای هر دو تیم سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار فجر سپاسی شیراز و ملوان بندرانزلی اظهار کرد: پیش از صحبت درباره بازی، لازم می‌دانم یادی از بهمن صالح‌نیا داشته باشم که برای من زحمات زیادی کشید و فوتبال ایران و به‌ویژه فوتبال گیلان مدیون تلاش‌های اوست.

وی افزود: صالح‌نیا سرمربی من در تیم ملی جوانان بود و در آن مقطع من را به عنوان کاپیتان تیم انتخاب کرد. متأسفانه او را از دست دادیم و امیدوارم روحش شاد باشد.

سرمربی فجر سپاسی شیراز در ادامه با اشاره به شرایط ملوان بندرانزلی گفت: این تیم از ثبات خوبی برخوردار است و از سرمربی با دانش، خوب و بومی بهره می‌برد که مورد حمایت مردم و هواداران قرار دارد.

خطیبی ادامه داد: ملوان فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و از ابتدای فصل جاری نیز نتایج قابل قبولی کسب کرده است؛ به‌گونه‌ای که ترکیبی از برد و تساوی در کارنامه این تیم دیده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد ملوان تیم خوبی را تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه دیدار فردا برای هر دو تیم دشوار خواهد بود، گفت: بازی در زمین ملوان و مقابل هواداران این تیم شرایط خاص خود را دارد، اما فجر سپاسی نیز برای کسب نتیجه وارد میدان خواهد شد.

سرمربی فجر سپاسی شیراز خاطرنشان کرد: امیدوارم فردا از سوی هر دو تیم شاهد یک بازی خوب و تماشایی باشیم و در نهایت تیمی که بیشتر تلاش می‌کند، بتواند سه امتیاز مسابقه را به دست آورد.