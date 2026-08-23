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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

خطیبی: دیدار با ملوان برای هر دو تیم سخت است

خطیبی: دیدار با ملوان برای هر دو تیم سخت است

بندر انزلی- سرمربی فجر سپاسی شیراز با تمجید از عملکرد ملوان بندرانزلی گفت: ملوان تیم خوبی است و با توجه به شرایط دو تیم، دیدار فردا برای هر دو طرف سخت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار فجر سپاسی شیراز و ملوان بندرانزلی اظهار کرد: پیش از صحبت درباره بازی، لازم می‌دانم یادی از بهمن صالح‌نیا داشته باشم که برای من زحمات زیادی کشید و فوتبال ایران و به‌ویژه فوتبال گیلان مدیون تلاش‌های اوست.

وی افزود: صالح‌نیا سرمربی من در تیم ملی جوانان بود و در آن مقطع من را به عنوان کاپیتان تیم انتخاب کرد. متأسفانه او را از دست دادیم و امیدوارم روحش شاد باشد.

سرمربی فجر سپاسی شیراز در ادامه با اشاره به شرایط ملوان بندرانزلی گفت: این تیم از ثبات خوبی برخوردار است و از سرمربی با دانش، خوب و بومی بهره می‌برد که مورد حمایت مردم و هواداران قرار دارد.

خطیبی ادامه داد: ملوان فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و از ابتدای فصل جاری نیز نتایج قابل قبولی کسب کرده است؛ به‌گونه‌ای که ترکیبی از برد و تساوی در کارنامه این تیم دیده می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد ملوان تیم خوبی را تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه دیدار فردا برای هر دو تیم دشوار خواهد بود، گفت: بازی در زمین ملوان و مقابل هواداران این تیم شرایط خاص خود را دارد، اما فجر سپاسی نیز برای کسب نتیجه وارد میدان خواهد شد.

سرمربی فجر سپاسی شیراز خاطرنشان کرد: امیدوارم فردا از سوی هر دو تیم شاهد یک بازی خوب و تماشایی باشیم و در نهایت تیمی که بیشتر تلاش می‌کند، بتواند سه امتیاز مسابقه را به دست آورد.

کد مطلب 6925335

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