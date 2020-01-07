احمدرضا رئیس زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در توسعه کشت محصولات گلخانه‌ای و کشت در فضای بسته اظهار داشت: با راهنمایی و هدایت کشاورزان و شهروندان، کشت سبزیجات و صیفی جات در فضای باز را به فضای بسته منتقل کردیم تا به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در توسعه کشت گلخانه‌ای جامه عمل بپوشانیم.

وی افزود: کشت در فضای بسته مصرف اب کمتر و افزایش عملکرد با تولید بالا محصولات را در پی خواهد داشت و اشتغال دائم و پایدار به صورت مستقیم و غیرمستقیم از مزایای دیگر آن خواهد بود. تولید محصولات با کیفیت و صادرات و ارزآوری در شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه با کشت در فضای بسته می‌تواند محقق شود.

دو هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در استان اصفهان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اعلام اینکه سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در استان اصفهان ۲ هزار هکتار است تصریح کرد: تا پایان سال ۹۷ سطح زیرکشت محصولات گلخانه یک هزار و ۸۴۷ هکتار بود که امسال ۱۶۰ هکتار به این مساحت اضافه شده و امیدواریم تا پایان سال جاری صد هکتار به این مساحت اضافه شود و از مرز دو هزار هکتار عبور کنیم.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۳۰۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای اعم از سبزیجات و صیفی جات در فضای گلخانه‌ای در استان اصفهان تولید می‌شود گفت: عمده محصولات تولید شده در گلخانه‌ها خیار، گوجه فرنگی، انواع فلفل رنگی، دلمه‌ای، بادمجان، سبزیجات برگی و توت فرنگی است. ۱۰ درصد واحدهای گلخانه‌ای هم در زمینه انواع گل و گیاهان زینتی فعالیت می‌کنند.

اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۴۰ هزار نفر به گلخانه‌ها

رئیس زاده با اعلام تولید ۱۳۰ میلیون شاخه و گلدان و اصله گل و گلهای شاخه بریده و انواع گلدان‌های آپارتمانی و درختچه‌های زینتی و گلهای نشایی و فصلی در گلخانه‌های استان اصفهان ابراز داشت: اشتغال مستقیم نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ کشاورز در گلخانه‌ها فراهم شده است. این در حالی است اشتغال ۲۰ هزار نفر اعم از کارگر و کارشناس به طور مستقیم و معادل همین آمار به طور غیرمستقیم به گلخانه‌ها وابسته است.

وی افزود: عمده تولیدات محصولات گلخانه‌ای در شهرستانهای فلاورجان، دهاقان، مبارکه، تیران و کرون، اصفهان، شهرضا، نجف آباد، خمینی شهر انجام می‌شود و درصدد هستیم در تمام شهرستانهای استان اصفهان کشت محصولات گلخانه‌ای را توسعه دهیم.

برنامه‌های حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برای متقاضیان احداث گلخانه

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به منظور حمایت از تولید محصولات گلخانه‌ای و توسعه واحدهای گلخانه‌ای در استان اصفهان اقداماتی انجام داده است اظهار داشت: تسهیل گری در روند صدور پروانه تأسیس واحدهای گلخانه‌ای و اخذ مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن و صدور آن در مدت یک ماه در سازمان نظام مهندسی از اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان بوده است.

وی افزود: بسته‌های تشویقی شامل تسهیلات کم بهره با سود تک رقمی به متقاضیان احداث واحدهای گلخانه‌ای در مناطق برخوردار با نرخ سود ۹ درصد و در مناطق کم برخوردار با نرخ سود هفت درصد با یک سال تنفس و بازپرداخت پنج ساله از اقدامات دیگر سازمان جهاد کشاورزی در توسعه واحدهای کشت گلخانه‌ای در استان اصفهان به متقاضیان بوده است.

رئیس زاده با اشاره به اطلاع رسانی در نحوه تولید محصول گلخانه‌ای و ساخت سازه به متقاضیان و پل ارتباطی با تعاونی و اتحادیه‌ها در جمع آوری و بسته بندی و صادرات محصولات توسط سازمان جهاد کشاورزی به متقاضیان تصریح کرد: تاکنون ۲۹۱ طرح توسعه و احداث واحدهای گلخانه با مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل و به ویژه بانک کشاورزی ارجاع شده که ۷۹ طرح با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان به انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات جهت احداث گلخانه منجر شده است.

صادرات محصولات گلخانه‌ای راه عبور از تحریم‌های ناجوانمردانه

وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم صنعت تولید محصولات گلخانه صادرات است گفت: عمده کشورهای هدف در صادرات محصولات گلخانه‌ای کشورهای همسایه به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس است که در سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای به ارزش ۵۰ میلیون دلار صادر شده است که در شرایط تحریم‌های ناجوانمردانه ارزش صادرات محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای را نمایان می‌سازد.