به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جریان برگزاری پنل‌های تخصصی در افتتاحیه نشست «مجمع گفتگوی تهران؛ بیست و سومین کنفرانس بین المللی خلیج فارس» که صبح امروز (سه‌شنبه) در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد، اظهار داشت: همانطور که گفتم، ما چند مشکل در منطقه داریم. ما مشکل شناختی از منطقه داریم و خوب مسائل را نمی‌شناسیم.

وی عنوان کرد: معلوم است مشاورانی که با ترامپ در این موضوع صحبت کردند، شناختی از منطقه نداشته و ایشان را به این بن‌بست رساندند. دیدید توییت وزیر خارجه آمریکا را که می‌گوید شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس باعث خوشحالی در عراق شده است.

وزیرامور خارجه افزود: در منطقه هم این مشکل شناخت و فهم وجود دارد. امنیت خریدنی نیست. بله سلاح خریدنی است ولی امنیت خیر. خرید سلاح امنیت نمی‌آورد، آنها فقط به دنبال فروش تسلیحات بوده تا پول آن را کسب کنند.

ظریف با بیان اینکه کار آمریکا اول منطقه را ناامن کرد و آنها را به خطر انداخت، گفت: آیا آمریکا از متحدان خود مشورت خواست؟ این یک پارادایم است که باید همه بپرسیم که آیا ادامه این راه درست است و به حل مشکلات کمک می‌کند؟ سال‌ها با فروش تسلیحات، پول منطقه به کشورهای غربی و به خصوص آمریکا رفته و آنها پیشرفت و کارخانه‌های ورشکسته خود را احیا کردند. حتی به نان متحد آمدند و نفت خود را در بازار سنتی می‌فروشند.

وی ادامه داد: اروپا نیز مشکلاتی داشته است که آنها را حل کردند. درست است که آنها دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی نداشتند ولی ما تمدن و فرهنگ بسیار غنی و مشترکی داریم. ما می‌توانیم با گفتگو و صحبت به اصولی مشترک در کنار هم کار را پیش ببریم. ما می‌توانیم یک پیمان عدم تجاوز و عدم مداخله امضا کنیم و نیاز به فکر کردن ندارد. اگر کشورهای منطقه می‌خواهند باید چند محور و مفاهمه ایجاد شود و این در حالی ایجاد می‌شود که همه کشورهای منطقه به دنبال صلح باشند نه اینکه امنیت خود را از سوی آمریکا بخواهند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما در منطقه خلیج فارس شاهد بیشتر شدن سنگینی آب هستیم که جزو سنگین‌ترین آب جهان است که ناشی از آب شیرین کن است و حیات کشورهای جنوبی خلیج فارس را به خطر انداخته است. الان در تمامی منطقه خلیج فارس نیروگاه هسته‌ای ساخته می‌شود و ایمنی هسته‌ای از مباحثی است که ما می‌توانیم درباره گفتگو کنیم.

وی افزود: خلع سلاح منطقه‌ای، بازدید از مراکز نظامی یکدیگر، همکاری مشترک هسته‌ای، توریسم و مکمل کردن اقتصاد کشورها به یکدیگر موضوعات پیوند دهنده هستند.

ظریف خاطرنشان کرد: ابتدا باید بپذیریم که آمریکا برای ما امنیت نمی‌آورد و شما یک مثال بزنید که آمریکا برای یک کشور منطقه امنیت آورده است. کشورهای منطقه نباید برای امنیت، همسایگان را فدای آمریکا کنند. آمریکا در روز حادثه می‌گویند که ما کاری نداریم.

وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه ما در منطقه نقاط مشترک زیادی داریم و امروز روز آن است، بیان کرد: روزهای حضور آمریکا در منطقه به شمارش افتاده است. به باور دینی می‌گویم که خون سردار سلیمانی نتیجه خواهد داد.

وی تصریح کرد: تنها طمع ما صلح و ثبات منطقه است و هیچ اختلاف ارضی یا طمع سرزمینی با کشورهای منطقه نداریم. ایران امکانات زیادی دارد. دیروز امکانات انسانی ایران دیده شد. آقای ترامپ باید ببیند که مردمی که آمده بودند بسیار زیاد بودند و حتی بیشتر از مردمی بود که در مراسم سوگند او آمده بودند زیرا ترامپ معتقد است بیشترین انسان در جهان در آن روز گرد آمده بودند.

ظریف افزود: شما دیدید که برای سردار سلیمانی هم چه مردم از هند، چین و لبنان و اروپا ناراحت بودند. آغوش جمهوری اسلامی برای همه باز است و باید بگویم که اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنند، باید گفتگو کنیم. اگر این اتفاق نیافتد، نسل‌های آینده نیز در جنگ خواهند بود.