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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۰۳

خودروی جدید مرسدس با الهام از فیلم آواتار

خودروی جدید مرسدس با الهام از فیلم آواتار

مرسدس در نمایشگاه سی ای اس ۲۰۲۰ قصد دارد به جای عرضه خودروهای برقی متعدد خودران از یک اتومبیل جدید رونمایی کند که با الهام از فیلم آواتار طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یکی از ویژگی‌های خاص خودروی مذکور که AVTR نام دارد، استفاده از حسگرهای بیومتریک برای شناسایی بهتر خواست‌های راننده و نیز مدیریت بهینه امکانات خودرو و شیوه ناوبری آن است.

سیستم تفریحی و چندرسانه ای این خودرو هم به گونه‌ای طراحی شده که در صورت برداشته شدن دست راننده از روی فرمان بر روی دستان فرد ظاهر می‌شود و استفاده و فعال کردن آن به صورت تعاملی و با حرکات دست ممکن است.

در پشت این خودرو هم ابزاری نصب شده که برای تعامل راننده با دنیای بیرونی و دریافت و ارسال اطلاعات به کار می‌رود و البته مرسدس در مورد جزیئات کارکرد آن توضیحات بیشتری ارائه نداده است.

مرسدس همچنین آلایندگی خودروی مذکور را در حد صفر توصیف کرده است. جیمز کامرون کارگردان فیلم آواتار خودروی AVTR را اتومبیلی الهام بخش و و زیبا دانسته است.

کد مطلب 4819075

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