به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ناظری سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان با اشاره به این فراخوان گفت: شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسلام، سرباز ولایت و یاور امت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی موجب تاسف و حسرت عمیق تمام آزادی خواهان ایران و جهان شد و این ترور ناجوانمردانه، ایران را آکنده از اندوه و خشم کرد.

وی افزود: روح پرفتوح شهید سردار سلیمانی همچون دوره حیات او برای امت اسلامی مایه برکت است و موجب وحدت و انسجام بیشتر در جامعه ما شده و احساسات ضداستکباری ملت‌های منطقه را بیش از پیش برانگیخته است.

ناظری ادامه داد: این روزها در شبکه‌های اجتماعی، شاهد دلنوشته‌های بسیاری هستیم از نوجوانان و جوانان ایران زمین که برای شهادت این قهرمان ملی نوشته شده است. حوزه هنری کودک و نوجوان نیز از همه نوجوانان کشور دعوت می‌کند تا دلنوشته‌هایشان را درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به پویش «نامه ای به سردار آسمانی» ارسال کنند.

سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان همچنین به انتشار این دلنوشته‌ها در قالب یک کتاب اشاره کرد: جدا از داوری آثار و معرفی برگزیده‌ها، برترین آثار دریافتی در قالب یک مجموعه کتاب منتشر خواهد شد.

گفتنی است این پویش ویژه گروه سنی شرکت کنندگان 12 تا 18 سال و فرصت ارسال آثار تا پایان بهمن ماه 1398 است.

علاقه‌مندان می‌توانند دلنوشته‌های خود را حداکثر در 500 کلمه تایپ شده به نشانی الکترونیک: sardareasemani@gmail.com یا به نشانی دبیرخانه پویش سردار آسمانی واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم غربی، شماره 3 یا شبکه‌های اجتماعی سروش و بله به خط 09128192318 ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88751330-021 تماس بگیرند.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند فرم فراخوان را از سایت www. http://nojavantehran.ir حوزه هنری کودک و نوجوان دریافت کنند.