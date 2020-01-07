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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۸

حوزه هنری کودک و نوجوان فراخوان داد؛

«نامه‌ای به سردار آسمانی» و فراخوان دریافت دل‌نوشته‌های نوجوانان

«نامه‌ای به سردار آسمانی» و فراخوان دریافت دل‌نوشته‌های نوجوانان

حوزه هنری کودک و نوجوان دلنوشته‌های نوجوانان درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را با فراخوان پویشی با عنوان «نامه‌ای به سردار آسمانی» منتشر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ناظری سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان با اشاره به این فراخوان گفت: شهادت مظلومانه سردار سرافراز اسلام، سرباز ولایت و یاور امت، سپهبد حاج قاسم سلیمانی موجب تاسف و حسرت عمیق تمام آزادی خواهان ایران و جهان شد و این ترور ناجوانمردانه، ایران را آکنده از اندوه و خشم کرد.

وی افزود: روح پرفتوح شهید سردار سلیمانی همچون دوره حیات او برای امت اسلامی مایه برکت است و موجب وحدت و انسجام بیشتر در جامعه ما شده و احساسات ضداستکباری ملت‌های منطقه را بیش از پیش برانگیخته است. 

ناظری ادامه داد: این روزها در شبکه‌های اجتماعی، شاهد دلنوشته‌های بسیاری هستیم از نوجوانان و جوانان ایران زمین که برای شهادت این قهرمان ملی نوشته شده است. حوزه هنری کودک و نوجوان نیز از همه نوجوانان کشور دعوت می‌کند تا دلنوشته‌هایشان را درباره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به پویش «نامه ای به سردار آسمانی» ارسال کنند.

سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان همچنین به انتشار این دلنوشته‌ها در قالب یک کتاب اشاره کرد: جدا از داوری آثار و معرفی برگزیده‌ها، برترین آثار دریافتی در قالب یک مجموعه کتاب منتشر خواهد شد.

گفتنی است این پویش ویژه گروه سنی شرکت کنندگان 12 تا 18 سال و فرصت ارسال آثار تا پایان بهمن ماه  1398 است.

علاقه‌مندان می‌توانند دلنوشته‌های خود را حداکثر در 500 کلمه تایپ شده به نشانی الکترونیک: sardareasemani@gmail.com یا به نشانی دبیرخانه پویش سردار آسمانی واقع در میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم غربی، شماره 3 یا شبکه‌های اجتماعی سروش و بله به خط 09128192318 ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88751330-021 تماس بگیرند.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند فرم فراخوان را از سایت www. http://nojavantehran.ir  حوزه هنری کودک و نوجوان دریافت کنند.

کد مطلب 4819077

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