به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، یک هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی با ۱۸۰ مسافر، لحظاتی پس از بلند شدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد.

سایت ردیابی پرواز «فلایت‌رادار ۲۴» اعلام کرد که این هواپیما یک هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ بوده است که از تهران به پایتخت اوکراین پرواز می‌کرده است. طبق داده‌های فلایت‌رادار، ارتباط این هواپیما ۲ دقیقه پس از برخاستن، با مرکز کنترل قطع شده است.

هواپیمای بوئینگ ۸۰۰-۷۳۷ یک مدل قدیمی‌تر ۷۳۷ است و ۷۳۷ مکس نیست. ۷۳۷ مکس به دنبال ۲ سقوط مرگبار خود در مالزی و اتیوپی، طی یک بازه ۵ ماهه، در سراسر جهان زمین‌گیر شده است.

بوئینگ در بیانیه خود اعلام کرد: ما از گزارشات رسانه‌ها از ایران مطلع شدیم و در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتری هستیم.