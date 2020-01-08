اعتراف یک مدیر فیس بوک: ترامپ را ما رئیس جمهور کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، در ۳۰ دسامبر اندرو بازورث یکی از مدیران ارشد قدیمی فیس بوک و از مشاوران مارک زاکربرگ، یک نامه طولانی در شبکه داخلی این شرکت منتشر کرد.

او بر تلاش های تبلیغات فیس بوک در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا نظارت داشت و اکنون مسئول بخش واقعیت های مجازی و افزوده شرکت است. بازورث در این نامه اعتراف کرده ترامپ از ابزارهای تبلیغاتی فیس بوک (هر چند در مقیاس کوچک) برای برنده شدن دوباره در انتخابات ریاست جمهوری استفاده می کند.

اما او همچنان معتقد است این شرکت نباید سیاستهای تبلیغات سیاسی خود را تغییر دهد زیرا جلوگیری از پیروزی ترامپ در انتخابات سواستفاده از قدرت به حساب می آید.

او همچنین به چالش های مختلفی اشاره کرد که فیس بوک طی سال های اخیر با آنها روبرو شده است از جمله رسوایی های مربوط به حفاظت از حریم شخصی، دخالت روسیه، دوقطبی سیاسی.

در این نامه آمده است: انتخابات دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور دوباره فیس بوک را در مرکز توجهات قرار می دهد.

بازورث در بخش دیگری از نامه نوشته است: آیا فیس بوک به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور کمک کرد؟ من تصور می کنم پاسخ به این سوال مثبت است. دلایل من برای این پاسخ با آنچه در ذهن شما است، تفاوت دارد. دلیل برنده شدن او اخبار جعلی روسیه یا رسوایی کمبریج آنالایتیکا نبود. بلکه او بهترین برنامه تبلیغاتی دیجیتالی را برگزار کرد. البته من طرفدار ترامپ نیستم.

بازورث برای روشن شدن بیشتر مسئله فیسبوک را به شکر تشبیه کرده که استفاده از آن در حد معمول دلپذیر است.اما اگر مفرط از آن استفاده شود، بیماری را در پی خواهد داشت. در نتیجه مسئولیت استفاده درست از فیسبوک هم مثل شکر بر عهده خود مصرف کنندگان قرار دارد.