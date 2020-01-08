کشف ۱۸۵ کیلو حشیش در سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت پلیس، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سیرجان هنگام کنترل یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و به آن دستور ایست دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به اخطار پلیس با افزایش سرعت و حرکات مارپیچ اقدام به فرار کرد اما با سرعت عمل مأموران متوقف شد.

فرمانده انتظامی سیرجان خاطر نشان کرد: مأموران در بازرسی از این خودرو ۱۸۵ کیلوگرم حشیش کشف و در این رابطه ۲ متهم دستگیر کردند.

سرهنگ ایران نژاد تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر به عنوان بلای خانمان سوز جامعه است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.