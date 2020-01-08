نمایندگان سفارت اوکراین با رئیس سازمان هواپیمایی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران - کی‌یف در حوالی شهریار، نمایندگان سفارت اوکراین در ایران با حضور در سازمان هواپیمایی کشوری با علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دیدار و در خصوص سانحه امروز رایزنی و مذاکره کردند.

صبح امروز ساعت ۶:۱۲ دقیقه هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، پس از قطع ارتباطات با بخش کنترل ترافیک در ساعت ۶:۱۸ در حوالی صبا شهر از توابع استان تهران سقوط کرد و ۱۶۷ مسافر این پرواز جان خود را از دست دادند.

بر اساس گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی، از ۱۶۷ سرنشین هواپیما، ۳۷ نفر تبعه خارجی بوده اند که از این تعداد ۹ نفرشان کروی پروازی هستند. این ۳۷ نفر اتباع کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین، انگلستان و افغانستان بوده اند. دو نفر از مسافران خارجی این پرواز نیز سوار هواپیما نشده بودند که با این حساب تعداد مسافران خارجی ۳۹ نفر بوده اما ۳۷ نفر سوار هواپیما شده اند.