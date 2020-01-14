کنفرانسی با موضوع تئوری اخلاق وسیاست برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن دانشگاه شمال غربی برای تئوری اخلاق و سیاست در روزهای ۲۸- ۳۰ مه ۲۰۲۰ در دانشگاه اوانستون، ایالات متحده برگزار میشود.
محور موضوعات شامل حیوانات و اخلاق، ارسطو، ادبیات و اخلاق، استعاره، روش شناسی در اخلاق، مفاهیم اخلاقی، روانشناسی اخلاقی، ارزش، اخلاق فضیلت، ضعف اراده، بهزیستی، دیوید ویگنز و رویکردهای ویتگنشتاین به اخلاق است.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند با ارسال آثار خود به آدرس ایمیل nustep.grad.conference@gmail.com در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار تا پایان روز ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://philevents.org/event/show/۷۷۵۹۴ مراجعه نمایند
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