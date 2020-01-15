شهرام غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرداخت مطالبات مراکز علوم پزشکی از تأمین اجتماعی گفت: مطالبات سال ۹۷ تقریباً پرداخت شده است و در حال حاضر فقط ۳۸۰ میلیارد تومان از معوقات دانشگاه علوم پزشکی باقی مانده است.
وی با اشاره به اینکه ۸ هزار میلیارد تومان تاکنون پرداخت کردهایم، اظهار داشت: طلب باقی مانده دانشگاه علوم پزشکی مربوط به ماههای اسفند و بهمن است که در مجموع ۳۸۰ میلیارد تومان میشود.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعی تصریح کرد: برنامه ریزی های لازم برای پرداخت باقیمانده مطالبات این مراکز انجام شده و قرار است از طریق اوراق مابقی مطالبات نیز تسویه شود. این تصمیم گیری در سطح کلان سازمان است و در حال پیگیری آن هستیم و هر زمانی که سازمان برنامه و بودجه اوراق را به ما پرداخت کند، ما نیز معوقاتمان را پرداخت خواهیم کرد.
غفاری در خصوص پرداخت مطالبات سال ۹۸ نیز اظهار داشت: براساس قانون اسنادی که به ما تحویل داده میشود دو تا سه ماه بعد میتوانیم برای پرداختشان اقدام کنیم و در مجموع مطالبات ۶ ماه اول مراکز دانشگاهی پرداخت شده و سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و سه هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد بدهی خود را به مراکز دانشگاهی در سال گذشته پرداخت کردهایم، ادامه داد: بخشی از دانشگاهها، مطالباتشان در سال ۹۷ صفر شده و بخش اندکی باقی مانده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمیناجتماعی تصریح کرد: اسنادی که هر ماه به ما تحویل داده میشود حدوداً ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است و بر این اساس بدهی ما به این مراکز حدود ۱۵ روز میشود. در مجموع از سال گذشته فقط ۱۵ روز معوق داریم.
غفاری در پاسخ به این سوال که آیا برای پرداخت مطالبات خود منتظر پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی هستید؟ گفت: پرداخت مطالبات ما به طور مستقیم به نقدینگیهای ما مربوط میشود و وقتی حق بیمهها وصول میشود، بخشی از اعتبار به بخش درمان و بخشی به مستمریها میرود و ما از محل درمان مطالبات خود را پرداخت میکنیم. هنگامی که نقدینگی دچار فراز و نشیب شده باشد، نمیتوانیم زمان قطعی پرداخت مطالبات را اعلام کنیم اما در مجموع پرداخت مطالبات ما ربطی به دریافت بدهی از دولت ندارد و سعی میکنیم هر زمانی که اوراق به ما داده شود و یا اعتباری از حق بیمهها به دست بیاید نسبت به تسویه بدهیهای خود اقدام کنیم.
وی ادامه داد: در بهمن و اسفند، پرداخت مستمری و عیدی بازنشستگان را داریم و به این دلیل ممکن است نقدینگی ما دچار مشکل شود. اما به جز این دو ماه ایام دیگر سال به صورت روتین معوقاتمان را پرداخت میکنیم.
مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نسبت به پرداخت تعهداتی که در بخش درمان داریم، اقدام میکنیم و البته بهتر است سایر بخشها نیز به تعهدات خود در قبال تأمین اجتماعی پایبند باشند.
غفاری یادآور شد: هر تصمیمی که در سطح کلان و اقتصاد کشور انجام شود، ممکن است ما را در انجام تعهداتمان دچار مشکل کند اما ما شرطی برای پرداخت بدهیهای خود به مراکز طرف قرارداد نداریم و طبیعی است هنگامی که سایر بخشها تعهدات خود را نسبت به تأمین اجتماعی ادا کنند، بهتر میتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم و تصمیم قاطعانه تری بگیریم.
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