خدمات خوبی در حوزه سلامت شهرستان دیلم صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی بعدازظهر دوشنبه در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و خیرین حوزه سلامت شهرستان دیلم اظهار داشت: شهرستان دیلم از پتانسیل خوبی در حوزه خیرین برخوردار است و این خیرین عزیز در زمینه سلامت فراتر از حد انتظار ظاهرشده‌اند.

وی تصریح کرد: وظیفه ما مسئولین است که ظرفیت و زمینه مناسب را فراهم کنیم تا با مشارکت‌های خیرین به آن سطح مطلوب و درخور شأن مردم دست یابیم.

دشتی بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد و توسعه چشمگیر زیرساخت‌های نظام سلامت در شهرستان دیلم هستیم که این موضوع بدون حضور خیرین سلامت امکان‌پذیر نمی‌شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دیلم با اشاره به تکمیل پروژه‌های مهم حوزه سلامت شهرستان دیلم به دست خیرین خاطرنشان کرد: کلید طلایی توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان دیلم تعامل سازنده با خیرین سلامت است.

این نشست با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، فرماندار و معاونین فرماندار شهرستان دیلم، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، معاونین فرماندار دیلم، مدیران ستادی دانشگاه، خیرین سلامت و مسئولین شهرستانی بهداشت و درمان برگزار شد.