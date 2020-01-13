به گزارش خبرنگار مهر، آنیتا مظفری بعدازظهر دوشنبه در نشست هماندیشی برنامههای کتابخوانی با حضور سازمانهای مردم نهاد اظهار داشت: بندر بوشهر در ۲ اسفندماه سال ۹۵ موفق شد با ارائه ۳۲ طرح نوآورانه و با شعار «راههای رسیدن به آزادی گران است؛ کتاب یک استثناست» عنوان پایتخت کتاب ایران را برای یک سال (۱۳۹۶) تصاحب کند.
وی با اشاره به ضرورت احیای طرحهای پایتخت کتاب ایران در بوشهر تصریح کرد: تبادل کتاب، میلاد (ویژه تولد)، کتاب آزادی (ویژه زندانیان)، دیوار مهربانی و ایستگاه مطالعه و نذر کتاب از جمله طرحهای پایتخت کتاب ایران در بوشهر بود که احیای آنها ضروری است.
مظفری افزود: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ و هنر تنهایی قادر به برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری نیستند و سازمانهای مردم نهاد با توجه به جایگاه مهم در جامعه میتوانند در این ارتباط نقشی ویژه ایفا کنند.
وی ادامه داد: با توجه به عصر ارتباطات و تکنولوژی مطالعه کتاب یکی از نیازهای امروزی جامعه است که میتواند تأثیر باورنکردنی بر روی ذهن و عملکرد انسان در زندگی شخصی و اجتماعی داشته باشد.
مظفری بیان کرد: مهمترین فاکتور در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ارائه طرح و ایدههای نو و خلاقانه در قالب هنر است که علاوه بر استفاده بهینه جوانان و نوجوانان از این مهم، باعث کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه میشود.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اثرگذاری و اهمیت سازمانهای مردم نهاد را در حوزههای مختلف مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: سمنها به عنوان پل ارتباطی و مشاور، حضورشان در برنامهها الزامی است.
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