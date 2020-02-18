پایان چهار سال مناقشه پولادگر ومعتمد/نایب قهرمان المپیک رضایت داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری معتمد در موضوع بورسیه کمیته ملی المپیک و مبالغی که باید به وی پرداخت می‌شد، سال قبل از رئیس فدراسیون شکایت کیفری کرده بود. پرونده‌ای که پس از بررسی توسط دادگاه بدوی با رأی برائت رئیس فدراسیون همراه بود.

پس از تغییر و تحولاتی که در رأس قوه قضائیه رخ داد و قاضی پرونده نیز تغییر کرد، این نایب قهرمان المپیک با درخواست از رئیس قوه قضائیه، به تضییع حق خود اشاره و خواستار رسیدگی مجدد این پرونده شد.

درخواست تجدید نظر معتمد مورد تائید قرار گرفت و در نهایت، دادگاه تجدید نظر پس از بررسی توسط قضات و مستشاران حکم قبلی که رأی به برائت داده بود را تائید نکرد و قرار بود جلسه دادگاه برای رسیدگی مجدد اوایل سال ۹۹ تشکیل شود.

به دنبال این اتفاق، یکی از اهالی تکواندو واسطه دیدار طرفین شد و در نهایت رئیس فدراسیون با عمل کردن به تعهد مالی رضایت طرف مقابل را جلب کرد تا این پرونده بعد از چند سال سرانجام بسته شود.