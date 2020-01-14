اسامی داوران مرحله نخست پلی آف لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران مرحله اول پلی آف لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۶ دی‌ماه

* شرکت ملی حفاری - مس سونگون ورزقان

حمیدرضا طیب طاهری – محمد داودپور – محمد بیاتی – محمد شرونی ناظر: احمد جباری

* سن‌ایچ ساوه - فرش‌آرای مشهد

علی پورافشار – سیدسجاد فتحی- فیروز ممبینی – مسعود شفیعی ناظر: بهمن غفاری

* ستارگان ورامین - شهروند ساری

علی مرادیان – روح الله مطهری – حمیدرضا قدسی راغب – ولی امجدی ناظر: محمد فرجی

* سوهان محمد سیما قم - گیتی‌پسند اصفهان

اسماعیل کمربسته – کاظم مرادی – مهدی طاهری – مصطفی کرد ناظر: کوروش هاشمی