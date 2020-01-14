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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۰۴

اسامی داوران مرحله نخست پلی آف لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران مرحله نخست پلی آف لیگ برتر فوتسال اعلام شد

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای مرحله اول پلی آف لیگ برتر فوتسال از سوی کمیته داوران مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران مرحله اول پلی آف لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

پنجشنبه ۲۶ دی‌ماه
* شرکت ملی حفاری - مس سونگون ورزقان
حمیدرضا طیب طاهری – محمد داودپور – محمد بیاتی – محمد شرونی ناظر: احمد جباری

* سن‌ایچ ساوه - فرش‌آرای مشهد
علی پورافشار – سیدسجاد فتحی- فیروز ممبینی – مسعود شفیعی ناظر: بهمن غفاری

* ستارگان ورامین - شهروند ساری
علی مرادیان – روح الله مطهری – حمیدرضا قدسی راغب – ولی امجدی ناظر: محمد فرجی

* سوهان محمد سیما قم - گیتی‌پسند اصفهان
اسماعیل کمربسته – کاظم مرادی – مهدی طاهری – مصطفی کرد ناظر: کوروش هاشمی

کد مطلب 4825441

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