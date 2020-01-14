اسامی داوران مرحله نخست پلی آف لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران مرحله اول پلی آف لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:
پنجشنبه ۲۶ دیماه
* شرکت ملی حفاری - مس سونگون ورزقان
حمیدرضا طیب طاهری – محمد داودپور – محمد بیاتی – محمد شرونی ناظر: احمد جباری
* سنایچ ساوه - فرشآرای مشهد
علی پورافشار – سیدسجاد فتحی- فیروز ممبینی – مسعود شفیعی ناظر: بهمن غفاری
* ستارگان ورامین - شهروند ساری
علی مرادیان – روح الله مطهری – حمیدرضا قدسی راغب – ولی امجدی ناظر: محمد فرجی
* سوهان محمد سیما قم - گیتیپسند اصفهان
اسماعیل کمربسته – کاظم مرادی – مهدی طاهری – مصطفی کرد ناظر: کوروش هاشمی
نظر شما