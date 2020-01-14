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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۱۱

ورزش «پدل» ایران صاحب انجمن شد

ورزش «پدل» ایران صاحب انجمن شد

با تایید وزارت ورزش و جوانان تشکیلات ورزش پدل، از کمیته به انجمن ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون اسکواش، با تلاش ها و پیشنهاد مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش، و  بررسی های صورت گرفته در دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش توسط علی رغبتی مدیرکل دفتر یاد شده  و تایید مهدی علی نژاد معاون وزیر  در حوزه قهرمانی و حرفه ای، تشکیلات ورزش پدل از کمیته به انجمن تحت حمایت فدراسیون اسکواش ارتقا پیدا کرد.

در این راستا پدل از این پس به عنوان انجمن و زیر نظر فدراسیون اسکواش به فعالیت  خود ادامه می دهد. 

پدل ایران طی ماه های گذشته توانسته است انتخابی نخستین تیم ملی زنان را برگزار کند و دومین مرحله انتخابی تیم ملی بانوان را در اول تا سوم بهمن سالجاری برگزار می نماید و همچنین میزبانی رقابت های جهانی این رشته که «ورزش قرن بیست و یکم» نامیده می شود را سال آینده از فدراسیون جهانی این رشته بگیرد.

این ورزش راکتی با ویژگی هایی که دارد به سرعت در حال توسعه در کشور است.

کد مطلب 4825450

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