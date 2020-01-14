ورزش «پدل» ایران صاحب انجمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون اسکواش، با تلاش ها و پیشنهاد مسعود سلیمانی رئیس فدراسیون اسکواش، و بررسی های صورت گرفته در دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش توسط علی رغبتی مدیرکل دفتر یاد شده و تایید مهدی علی نژاد معاون وزیر در حوزه قهرمانی و حرفه ای، تشکیلات ورزش پدل از کمیته به انجمن تحت حمایت فدراسیون اسکواش ارتقا پیدا کرد.

در این راستا پدل از این پس به عنوان انجمن و زیر نظر فدراسیون اسکواش به فعالیت خود ادامه می دهد.

پدل ایران طی ماه های گذشته توانسته است انتخابی نخستین تیم ملی زنان را برگزار کند و دومین مرحله انتخابی تیم ملی بانوان را در اول تا سوم بهمن سالجاری برگزار می نماید و همچنین میزبانی رقابت های جهانی این رشته که «ورزش قرن بیست و یکم» نامیده می شود را سال آینده از فدراسیون جهانی این رشته بگیرد.

این ورزش راکتی با ویژگی هایی که دارد به سرعت در حال توسعه در کشور است.