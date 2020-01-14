به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی سازمان کتابخانه‌ها و موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از نسخه‌هایی خطی اهدایی سردار سلیمانی به رهبری که در گنجینه رضوی نگهداری می‌شود، پیش از ظهر امروز رونمایی شد.

یکی از این آثار اهدایی، قرآنی به دست خط ابن نور محمد است که در سال ۱۲۸۷ هجری قمری کتابت شده است.

نسخه خطی «کنز اللغات» اثر محمدبن عبدالخالق دیگر اثر اهدایی سردار سلیمانی است که در سال ۹۲۰ هجری قمری کتابت شده است؛ این کتاب، فرهنگی عربی به فارسی محسوب می‌شود.

سومین اثر اهدایی سردار سلیمانی به رهبری، کتاب خطی «ارشاد العقل السلیم» اثر محمد بن محمد است که در قرن ۱۱ هجری قمری کتابت شده است.

این آثار اهدایی همگی در مردادماه سال جاری وقف آستان قدس رضوی شده است.

در کنار رونمایی از نسخ خطی اهدایی این سردار شهید، از پایگاه موضوعی «سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی» که به معرفی و سخنرانی، خاطرات همرزمان و رشادت‌های این سردار شهید پرداخته است، در کتابخانه دیجیتال رونمایی شد.