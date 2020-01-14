تهدید نظامی دمشق/ دلایل حضور ترکیه در لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری ترکیه امروز به بهانه حرکت موج بزرگی از آوارگان سوری به سمت مرزهای کشور خود، دولت سوریه را تهدید کرد در صورت متوقف نکردن عملیات در استان ادلب، اقدام نظامی میکند.
وی با سخنرانی در جمع نمایندگان پارلمانی حزب عدالت و توسعه، گفت: امیدواریم [توافق] آتشبس در ادلب پایدار بماند. ما مصمم هستیم مانع هر حملهای توسط رژیم [بشار] اسد به ادلب شویم.
اردوغان با تهدید به اقدام نظامی علیه دولت مشروع سوریه، ادامه داد: ۴۰۰ هزار سوری از ادلب آواره شدهاند و باید به خانههایشان بازگردند. اگر لازم باشد اقدامات رژیم برای نقش آتشبس را خودمان متوقف میکنیم. همگان باید بدانند که ما شوخی نمیکنیم و هر چه میگوئیم، انجام میدهیم.
رئیسجمهوری ترکیه در ادامه مدعی شد: ما به دنبال ماجراجویی در سوریه، لیبی و مدیترانه نیستیم، ما به هیچ وجه جاهطلبی امپریالیستی نداریم، طمع نفت و پول نیز چشمان ما را کور نکرده است. تنها هدف ما حفظ حقوق و تأمین آینده خود و برادرانمان است.
از سوی دیگر اردوغان درخصوص لیبی نیز گفت: ما نمیتوانیم نسبت به چیزی که در لیبی رخ میدهد ساکت باشیم و کسانی که لیبی را به خون و آتش آلوده میکند همزمان نفرت خود را در قبال ترکیه هم نشان میدهند.
وی درباره عدم امضای توافق آتشبس توسط «خلیفه حفتر» سرکرده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی، خاطرنشان کرد: حفترِ کودتاچی ابتدا [با توافق آتشبس] موافقت کرد اما بعد از آن از مسکو فرار کرد.
اردوغان در پاسخ به انتقاد برخی کشورها از تلاشهای ترکیه برای نفوذ در عرصه سیاسی لیبی، ادعا کرد: کسانی که میپرسند دلیل حضور ترکیه در لیبی چیست، از سیاست و تاریخ غافل هستند. اگر ترکیه مداخله نکرده بود، حفتر تمام این کشور را اشغال کرده و مردم را در چنگ پیگرد قرار میداد.
رئیسجمهوری ترکیه در اظهاراتی تند خطاب به سرکرده نیروهای ارتش ملی لیبی گفت: اگر حفتر به حمله به برادران لیبیایی ما و دولت مشروع این کشور ادامه دهد، برای دادن درسی به او که لایقش است، تعلل نخواهیم کرد.
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