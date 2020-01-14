عناوین روزهای دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در جلسهای عناوین ایامالله دهه فجر چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را با شعار محوری «انقلاب اسلامی، زنده و پویا در پرتو ولایتمداری، جهاد و مقاومت» به شرح زیر اعلام کرد.
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲: ولایتمداری، انقلابیگری، پیوند ناگسستنی امت و امام
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ : تفکر دینی، فرهنگ و هنر انقلابی، تمدن نوین اسلامی
دوشنبه۱۳۹۸/۱۱/۱۴: جوان انقلابی، جهاد علمی، امیدآفرینی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵: مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶: سبک زندگی ایرانی- اسلامی، اعتلای منزلت زن، تحکیم خانواده
پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ : معنویت، ایثار، شهادت
جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸: قرآن و عترت، وحدت اسلامی، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (عجل الله)
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹: امنیت پایدار، بازدارندگی، پاسداری از انقلاب اسلامی
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰: مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱: جهاد، مقاومت، استکبارستیزی
سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲: حماسه حضور، عظمت ملت، تکریم سردار دلها
نظر شما