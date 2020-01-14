عناوین روزهای دهه فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور در جلسه‌ای عناوین ایام‌الله دهه فجر چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را با شعار محوری «انقلاب اسلامی، زنده و پویا در پرتو ولایتمداری، جهاد و مقاومت» به شرح زیر اعلام کرد.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲: ولایتمداری، انقلابی‌گری، پیوند ناگسستنی امت و امام

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ : تفکر دینی، فرهنگ و هنر انقلابی، تمدن نوین اسلامی

دوشنبه۱۳۹۸/۱۱/۱۴: جوان انقلابی، جهاد علمی، امیدآفرینی

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵: مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی، رونق تولید

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶: سبک زندگی ایرانی- اسلامی، اعتلای منزلت زن، تحکیم خانواده

پنج شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ : معنویت، ایثار، شهادت

جمعه ۱۳۹۸/۱۱/۱۸: قرآن و عترت، وحدت اسلامی، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (عجل الله)

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹: امنیت پایدار، بازدارندگی، پاسداری از انقلاب اسلامی

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱: جهاد، مقاومت، استکبارستیزی

سه شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲: حماسه حضور، عظمت ملت، تکریم سردار دل‌ها