به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت ظهر امروز در جلسه تکریم و معارفه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: از ۳۱ سال تلاش صادقانه و مجاهدانه سرهنگ بخشنده تقدیر و تشکر می‌کنیم و با این تقدیر و تشکرها او را بدرقه می‌کنیم، تغییر نگرشی (زیرساختی، ایجاد ساختارهای جدید، کارهای اطلاعاتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، برخورد با قاچاقچیان عمده و خرد، ایجاد مراکز بازپروری و…) که با مبارزه با مواد مخدر در این سال‌ها داشتیم را مدیون سرهنگ بخشنده هستیم.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر در دستورکار جدی پلیس است اما در پایتخت یعنی مرکز کشور این موضوع جدیت بیشتری دارد.

سردار رحیمی ادامه داد: چرا دستگاه‌هایی که در زمینه معتادان متجاهر مسئولیت دارند کاری نمی‌کنند و دست روی دست گذاشته اند؟ ناجا با توجه به اینکه حتی در جمع آوری معتادان مسئولیتی ندارد، ۲۴ ساعته در این زمینه فعال است و بیش از هزار نفر از این معتادان را جمع‌آوری کرده و نگهداری می‌کند.

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: شوش، مولوی و هرندی را پاکسازی کردیم و معتادان به دره فرحزاد پناه بردند، همچنان هیچ نهادی در کنار پلیس برای جمع آوری این معتادان نیست اما بگویم که دره فرحزاد را رها نمی‌کنیم.

وی گفت: در چند روز گذشته ۹۲ خانه در اطراف میدان امام حسین پلمب کردیم و قبلاً هم ۳۷ خانه را پلمب کردیم و این رفتارهای ما همچنان ادامه دارد.

سردار رحیمی گفت: در بحث برخورد با خرده فروشان ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم و همچنین از ابتدای سال تا به الان ۶۵ باند قاچاق مواد مخدر منهدم شدند و ۴۳۰ نفر قاچاقچی دستگیر شدند و در همین زمینه افزایش ۱۰ درصدی داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون ۱۲ هزار معتاد متجاهر دستگیر و نگهداری شدند که در این زمینه هم افزایش ۴۸ درصدی داشتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق قانون معتاد مجرم است و اینکه می‌گویند معتاد مجرم نیست را ما به عنوان پلیس قبول نداریم، معتادی مجرم نیست که خودش را به مراکز درمانی معرفی و خواهان ترک باشد، معتادی که چند بار از مراکز بازپروری مرخص شده و هنوز هم به دنبال مواد مخدر است قطعاً مجرم است.