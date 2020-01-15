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۲۵ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۲۸

سردار رحیمی:

گلایه پلیس ازکم‌کاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه مبارزه با مواد مخدر

گلایه پلیس ازکم‌کاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه مبارزه با مواد مخدر

رئیس پلیس پایتخت از کم کاری دستگاه های مرتبط در حوزه مواد مخدر گلایه کرد و گفت: چرا دستگاه‌هایی که در زمینه معتادان متجاهر مسئولیت دارند کاری نمی‌کنند و دست روی دست گذاشته اند؟

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت ظهر امروز در جلسه تکریم و معارفه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت گفت: از ۳۱ سال تلاش صادقانه و مجاهدانه سرهنگ بخشنده تقدیر و تشکر می‌کنیم و با این تقدیر و تشکرها او را بدرقه می‌کنیم، تغییر نگرشی (زیرساختی، ایجاد ساختارهای جدید، کارهای اطلاعاتی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، برخورد با قاچاقچیان عمده و خرد، ایجاد مراکز بازپروری و…) که با مبارزه با مواد مخدر در این سال‌ها داشتیم را مدیون سرهنگ بخشنده هستیم.

وی افزود: مبارزه با مواد مخدر در دستورکار جدی پلیس است اما در پایتخت یعنی مرکز کشور این موضوع جدیت بیشتری دارد.

سردار رحیمی ادامه داد: چرا دستگاه‌هایی که در زمینه معتادان متجاهر مسئولیت دارند کاری نمی‌کنند و دست روی دست گذاشته اند؟ ناجا با توجه به اینکه حتی در جمع آوری معتادان مسئولیتی ندارد، ۲۴ ساعته در این زمینه فعال است و بیش از هزار نفر از این معتادان را جمع‌آوری کرده و نگهداری می‌کند.

رئیس پلیس پایتخت بیان کرد: شوش، مولوی و هرندی را پاکسازی کردیم و معتادان به دره فرحزاد پناه بردند، همچنان هیچ نهادی در کنار پلیس برای جمع آوری این معتادان نیست اما بگویم که دره فرحزاد را رها نمی‌کنیم.

وی گفت: در چند روز گذشته ۹۲ خانه در اطراف میدان امام حسین پلمب کردیم و قبلاً هم ۳۷ خانه را پلمب کردیم و این رفتارهای ما همچنان ادامه دارد.

سردار رحیمی گفت: در بحث برخورد با خرده فروشان ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته ایم و همچنین از ابتدای سال تا به الان ۶۵ باند قاچاق مواد مخدر منهدم شدند و ۴۳۰ نفر قاچاقچی دستگیر شدند و در همین زمینه افزایش ۱۰ درصدی داشته‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون ۱۲ هزار معتاد متجاهر دستگیر و نگهداری شدند که در این زمینه هم افزایش ۴۸ درصدی داشتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: طبق قانون معتاد مجرم است و اینکه می‌گویند معتاد مجرم نیست را ما به عنوان پلیس قبول نداریم، معتادی مجرم نیست که خودش را به مراکز درمانی معرفی و خواهان ترک باشد، معتادی که چند بار از مراکز بازپروری مرخص شده و هنوز هم به دنبال مواد مخدر است قطعاً مجرم است.

کد مطلب 4826205

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