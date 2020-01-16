به گزارش خبرنگار مهر، بیتالله عبدالهی ظهر امروز پنج شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه بزرگراه اهر-هریس-تبریز تا نیمه اول سال آینده تکمیل میشود، اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا قطعه سه کیلومتری گویجه بئل با اعتبار اولیه ۳۰ میلیارد تومانی به مناقصه برود.
وی ادامه داد: در کنار اینکه مسائل مربوط به این بزرگراه از جمله تقاطع غیر همسطح مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر را پیگیری میکنیم، پیگیر هستیم تا کمربندی جنوبی اهر نیز بین بزرگراههای تبریز و مشگین شهر به بزرگراه ارتقا یابد چون در برنامه وزارت راه گنجانده شده است.
نماینده مردم اهر و هریس در ادامه از آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگراه اهر- مشگین شهر به طول ۱۸ کیلومتر و با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با ارتقا این جاده به بزرگراه از حوادث جادهای و تلفات جانی کاسته و جادهای ایمن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
عبدالهی همچنین از آسفالت و اصلاح روکش آسفالت ۹۰ کیلومتر راه روستایی و بین شهری در شهرستانهای اهر و هریس در سالجاری خبر داد و افزود: امسال ۴۵ کیلومتر راه روستایی در اهر آسفالتریزی شد در حالی که به طور متوسط هر ساله تنها ۸ کیلومتر راه روستایی آسفالتریزی میشد.
وی اضافه کرد: امسال در شهرستان هریس نیز راه برخی از روستاها به طول ۲۰ کیلومتر آسفالت و عمدتاً آسفالت ریزیها در حوزه جادههای بینشهری به طول حدوداً ۲۵ کیلومتر آسفالت شده است.
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