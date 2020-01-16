  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس:

بزرگراه‌های تبریز و مشگین‌شهر به همدیگر متصل می‌شوند

بزرگراه‌های تبریز و مشگین‌شهر به همدیگر متصل می‌شوند

اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس گفت: بزرگراه‌های تبریز و مشگین‌شهر به همدیگر متصل می‌شوند و این باعث رونق بیشتر و توسعه شهرستان اهر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیت‌الله عبدالهی ظهر امروز پنج شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه بزرگراه اهر-هریس-تبریز تا نیمه اول سال آینده تکمیل می‌شود، اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا قطعه سه کیلومتری گویجه بئل با اعتبار اولیه ۳۰ میلیارد تومانی به مناقصه برود.

وی ادامه داد: در کنار این‌که مسائل مربوط به این بزرگراه از جمله تقاطع غیر همسطح مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر را پیگیری می‌کنیم، پیگیر هستیم تا کمربندی جنوبی اهر نیز بین بزرگراه‌های تبریز و مشگین شهر به بزرگراه ارتقا یابد چون در برنامه وزارت راه گنجانده شده است.

نماینده مردم اهر و هریس در ادامه از آغاز عملیات اجرایی احداث بزرگراه اهر- مشگین شهر به طول ۱۸ کیلومتر و با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با ارتقا این جاده به بزرگراه از حوادث جاده‌ای و تلفات جانی کاسته و جاده‌ای ایمن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

عبدالهی همچنین از آسفالت و اصلاح روکش آسفالت ۹۰ کیلومتر راه روستایی و بین شهری در شهرستان‌های اهر و هریس در سال‌جاری خبر داد و افزود: امسال ۴۵ کیلومتر راه روستایی در اهر آسفالت‌ریزی شد در حالی که به طور متوسط هر ساله تنها ۸ کیلومتر راه روستایی آسفالت‌ریزی می‌شد.

وی اضافه کرد: امسال در شهرستان هریس نیز راه برخی از روستاها به طول ۲۰ کیلومتر آسفالت و عمدتاً آسفالت ریزی‌ها در حوزه جاده‌های بین‌شهری به طول حدوداً ۲۵ کیلومتر آسفالت شده است.

کد مطلب 4827209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه