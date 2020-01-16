به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «رسانههای نوین: درآمدی انتقادی» نوشته مارتین لستر، جان دووی، ست گیدینگز، لین گرنت و کران کلی با ترجمه احسان شاهقاسمی به زودی ازسوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر میشود.
این کتاب تلاشی برای پاسخ به این پرسش است که «چه چیزی در «رسانههای نوین» نو است؟» تا شیوههایی را برای تفکر در مورد این پرسش، پیشنهاد و راهکارهایی را برای یافتن پاسخ، ارائه دهد.
هدف این کتاب آن است که به دانشجویان چارچوبی مفهومی برای تفکر در مورد گسترهای از مسائل مهمی بدهد که در خلال دو دهه اندیشه در پسایندهای فرهنگی رسانههای نوین ایجاد شدهاند. این کتاب پیش از هر چیز کتابی در مورد پرسشها، ایدهها و بحثها –مسائل انتقادی- است که پیدایش تکنولوژیهای رسانهای نوین آنها را پدید آورده است.
کتاب «رسانههای نوین: درآمدی انتقادی» یک مقدمه جامع بر فرهنگ، تاریخ، تکنولوژیها و نظریههای رسانههای نوین است. این کتاب که به صورت ویژه برای دانشجویان نوشته شده، جنبههایی را در نظر میگیرد که در آن «رسانههای نوین» واقعاً نوین هستند، ادعاها در مورد اینکه انقلابی رسانهای و تکنولوژیک روی داده است را ارزیابی و شیوههای جدیدی از مطالعات رسانهای را صورتبندی میکند تا به تکنولوژیهای نوین پاسخ بدهد.
این کتاب با داشتن پنج بخش و پنج نویسنده، رویکرد مطالعات فرهنگی دارد که نویسندگان در آن، گستره وسیعی از موضوعات را معرفی میکنند که چگونه ویژگیهای رسانههای نوین را تعریف کنیم؛ کاربردهای اجتماعی و سیاسی ارتباطات نوین و رسانههای نوین؛ تکنولوژیهای نوین رسانهای، سیاست و جهانیشدن؛ زندگی روزمره و رسانههای نوین؛ نظریههای تعامل؛ همانندسازی؛ اقتصاد رسانههای نوین؛ علم سایبرنتیک و فرهنگ مجازی؛ تاریخ خودکارگان و زندگی مصنوعی، ازجمله آنها هستند.
بخش یک کتاب با عنوان «رسانههای نوین و تکنولوژیهای نوین» در پی آن است تا برخی پرسشهای بنیادین در مورد رسانههای نوین را مطرح و تمایزاتی را در مورد پدیدههایی که تحت عنوان «رسانههای نوین» طبقهبندی میشوند، بیان کند. سپس برخی ویژگیهای اصلی که معرّف رسانههای نوین هستند را به بحث میگذارد.
«رسانههای نوین و فرهنگ دیداری»، عنوان بخش دوم است که سعی میکند تا نشان دهد چگونه رسانههای دیداری و تکنولوژیهای تصویرسازی، تغییرات امروزین در فرهنگ دیداری را ممکن کردهاند.
بخش سوم با عنوان «شبکهها، کاربران و علم اقتصاد»، تأکید خاصی بر رابطه میان اقتصاد و فرمهای فرهنگ رسانهای دارد که از طریق تکنولوژیهای شبکه بنیاد پدیدار میشوند.
«رسانههای نوین در زندگی روزمره» بخش چهارم این کتاب است که به مطالعه سرگرمیهای نوین مردمپسند و رسانههای ارتباطی در زندگی روزمره میپردازد و در نهایت کتاب در بخش پنجم با عنوان «فرهنگ مجازی: تکنولوژی، طبیعت و فرهنگ»، کار خود را با دفاع از نوعی واقعگرایی لازم برای فهم تکنولوژی در فرهنگ که بر محور مفهوم علیت میگردد، به پایان میرساند.
بنابر مقدمهای که سعیدرضا عاملی در ابتدای این کتاب آورده است، این کتاب تلاش میکند تا توصیف منصفانه و جامعی از همه رویکردهای مطرح در حوزه فضای مجازی ارائه دهد که این توصیف منصفانه و جامع چیزی است که برای فلسفهپردازی و مهمتر از آن سیاستگذاری در فضای مجازی ایرانی، به آن نیاز است.
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