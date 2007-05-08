به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد این مجموعه فیلم پویانمایی از آذرماه 85 در 22 سینمای فرانسه به نمایش گذاشته شده که بر اساس گزارش شرکت ویپت توزیع کننده فیلم، تاکنون بیش از 42 هزار فرانسوی آن را تماشا کرده‌اند.

"دنیای کوچک بهادر" از کنار هم قرار دادن سه فیلم "بهادر" ساخته عبدالله علیمراد برنده جشنواره معتبر کن برای کودکان، "همنشین" ساخته علی اصغرزاده و "بازگشت به خانه" ساخته بهزاد فراهت تشکیل شده است. این مجموعه فیلم قرار است در هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های پویانمایی مراکش به نمایش گذاشته شود.

علاوه بر این، مجموعه‌ای دیگر با عنوان "کوه جواهر" شامل فیلم‌های "حکایت شیرین" محمدرضا عابدی و دو فیلم "سپیدبالان" و "کوه جواهر" عبدالله علیمراد نیز در این جشنواره حضور دارند. جشنواره بین‌المللی فیلم مراکش 20 تا 28 اردیبهشت در این کشور برگزار می‌شود.