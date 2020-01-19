خرید ۱۰۸۰ دستگاه همودیالیز تولید داخل/تبدیل تحریم به فرصت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با بیان اینکه تاکنون ۵۴۰ دستگاه همودیالیز برای بیماران مبتلا به دیالیز توسط تولید کنندگان داخلی تأمین شده است، اظهار کرد: طی اولین قراردادی که هیأت امنا با تولیدکنندگان ایرانی داشته ۵۴۰ دستگاه همودیالیز به هیأت امنا تحویل داده شده که بیش از ۲۰۰ دستگاه آن در بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور توزیع شده است.
وی گفت: طبق آماری که معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرده است توزیع دستگاههای همودیالیز موجب شده تا به استانداردهای جهانی تعریف شده توسط سازمان بهداشت جهانی نزدیک شویم به این معنا که تعداد شاخص دستگاه به بیمار در بعضی مناطق از ۱ به ۸ رسیده بود و بعضی بیماران به جای هفتهای ۳ بار، هفتهای یکبار دیالیز میشدند که تأخیر در انجام دیالیز با عوارض تهدید کننده حیات همراه بود اما در حال حاضر توزیع دستگاه به بیمار به حدود ۱ به ۴.۵ رسیده است یعنی هر ۴.۵ بیمار از یک دستگاه همودیالیز استفاده میکنند.
رئیس هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد دوم هیأت امنا با شرکت تولید کننده داخلی همودیالیز نیز تعداد ۵۴۰ دستگاه است که به محض دریافت برای مراکز درمانی دولتی ارسال میشود لذا با فراهم کردن تجهیزات و امکانات لازم تلاش میکنیم تا بیماران به رفاه و آسایش درمانی برسند.
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