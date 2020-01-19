روز غزه و بازخوانی رویکرد حقوق بشری آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر یادداشتی از محسن پاک آیین از اعضای شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی است که به مناسبت روز غزه نگاشته است؛

روز ۲۹ دی یادآور پیروزی مردم غزه بعد از ۲۲ روز مقاومت در مقابل تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی است و به همین دلیل "روز غزه" نامیده شده است. تجاوز وحشیانه اسرائیل به مردم بی دفاع غزه، از هفتم دی ماه سال ۱۳۷۸ آغاز شد و رژیم اشغالگر که آمده بود تا ظرف یک هفته جریان مقاومت را نابود کند، پس از ۲۲ روز شکست خورده و ناکام، از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد. مردم غزه در این مصاف نابرابر، بیش از ۱۴۵۰ شهید تقدیم آرمان آزادی فلسطین کرده و بیش از ۵ هزار نفر زخمی دادند، اما تسلیم نشدند و اسرائیل را از کرده خود پشیمان ساختند.

اقدامات وحشیانه اسرائیل علیه ملت غزه که از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است، به دنبال خشم جامعه جهانی، در دستور کار شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت، اما با مداخله و مخالفت ایالات متحده آمریکا به نتیجه نرسید. برای گرامیداشت روز غزه و با سلام به ساحت شهدای فلسطین، رویکرد حقوق بشری آمریکا نسبت به مردم فلسطین را مرور می کنیم.

حقوق‌بشر، اساسی‌ترین حقوقی است که هر فرد می بایست از آن بهره مند ‌شود و مطابق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و دیگر موازین بین المللی، سلب ناشدنی بوده و به تمامی افراد در اقصی نقاط جهان تعلق می گیرد. در عصر فعلی و به دلیل رویکردهای یکجانبه گرایانه آمریکا، بحث حقوق بشر با چالشهای جدی مواجه بوده و این برخورد های دو گانه و متناقض در مسئله فلسطین بروز و ظهور بیشتر و آشکارتری داشته است.

نوار غزه با ۴۰ کیلومتر طول و ۱۰ کیلومتر عرض در کنار دریای مدیترانه واقع شده و با مصر و فلسطین اشغالی هم مرز است. در این منطقه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر زندگی می‌کنند و این‌ منطقه‌ مهم‌ هم‌ اکنون‌ تحت‌ کنترل‌ جنبش‌ حماس‌ قرار دارد. باریکه غزه تا سال ۱۹۶۷ تحت سرپرستی مصر بود و در همین سال یعنی در جریان جنگ دوم رژیم صهیونیستی با اعراب و فلسطینیان، رژیم صهیونیستی با اشغال غزه و ساخت پایگاه ها و تأسیسات نظامی و شهرک های صهیونیست نشین، سلطه نامشروع خود را بر این منطقه توسعه و تحکیم بخشید.

در طول تاریخ، دولت آمریکا در جنایات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین شریک بوده و حمایت واشنگتن از تل آویو موجب تشویق و ترغیب، رژیم صهیونیستی برای تداوم جنایت در سرزمین های اشغالی شده است. بعد از تجاوز اسرائیل به غزه، آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسما اعلام کرد که اگر موضوع جنایات اسرائیل در فلسطین اشغالی، در دستور کار قرار گیرد، این شورا را ترک خواهد کرد. واشنگتن قرار گرفتن پرونده وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر اراضی اشغالی را تهدیدی علیه اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دانست. نیکی هیلی، نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل متحد نیز به شورای حقوق بشر فرصت داد که یا به انتقاد از اسرائیل پایان دهد و یا منتظر خروج آمریکا از این شورا باشند. اما واشنگتن بعد از مخالفت جامعه جهانی با نظر او، سرافکنده و منزوی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد.

بعد از شکست اسرائیل در غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصمیم به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی به منظور تحقیق درباره کشتار تظاهرات‌کنندگان فلسطینی در مرزهای غزه گرفت. آمریکا که از شورای حقوق بشر ناامید شده بود، در مقابل تصمیم شورای امنیت نیز کارشکنی کرد و اجازه نداد این تلاش به نتیجه برسد.

آمریکا با رویکرد یکجانبه گرایانه و بکارگیری استانداردهای دوگانه در مواجهه با موازین بین المللی، سازمان ملل متحد را پس از تصویب قطعنامه ای در شورای امنیت در مخالفت با شهرک سازی رژیم صهیونیستی، به قطع کمک های مالی به این سازمان تهدید کرد. این اقدام امریکا، سکوت شورای امنیت سازمان ملل در جنایات بعدی اسرائیل را در پی داشت. در واقع تهدید آمریکا منجر به گستاخ تر شدن تل آویو و نقض بیشتر حقوق فلسطینی‌ها در نوار غزه و کرانه باختری گردید.

برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی و تداوم تجاوز علیه ملت فلسطین، از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، اسرائیل بزرگترین دریافت‌کننده کمک‌های نظامی از آمریکا بوده و این کمک‌ها ، برابر با ۵۳ درصد تمامی کمک‌های نظامی خارجی آمریکا به شمار می رود. مجموع تمامی کمک‌های واشنگتن به تل‌آویو از زمان ایجاد رژیم صهیونیستی تاکنون بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار بوده است.

در موضوع فلسطین ؛ آمریکا همواره از حق وتو برای خنثی کردن قطعنامه های مربوط به حقوق اساسی مردم فلسطین استفاده کرده و در جایگاه مدعی حقوق بشر؛ سالانه بیش از سه میلیارد دلار برای کشتار مردم فلسطین، در اختیار تل آویو قرار می‌دهد. حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی برای تداوم جنایت در فلسطین اشغالی، از مصادیق نقض حقوق بشر توسط آمریکاست که به درستی از سوی رهبر معظم انقلاب، به حقوق بشر آمریکائی موسوم شده است.

روز غزه، فرصت مناسبی است تا اصحاب قلم و رسانه و دست اندرکاران دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی در کشور، با همکاری کشورهای مترقی جهان و همچنین سازمان های مدافع حقوق بشر، بتوانند گام های مناسبی را برای افشای حقوق بشر آمریکائی بردارند. مصادیق آشکار نقض حقوق بشر توسط آمریکا غیر از جنایت های این کشور در زندان های گوانتانامو،ابوغریب،بگرام، سوزاندن فرقه داوودیه ، حمایت کاخ سفید از جنایات اسرائیل در فلسطین اشغالی نیز بوده و قابل پیگیری می باشد. با توجه به فرارسیدن ۲۹ دی یا روز غزه، توجه نهادهای غیردولتی،انجمن های دانشجوئی و رسانه ها به این موضوع بسیار مهم است.