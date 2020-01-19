اردوغان: روند سیاسی در لیبی نیازمند پایان رویکرد تهاجمی حفتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز یکشنبه در حاشیه اجلاس لیبی در برلین در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیه ای خود گفت: تلاش‌های مشترک ما موجب آرامش نسبی (در لیبی) شده، اما نتیجه اصلی در کنفرانس برلین تحقق خواهد یافت.

رئیس جمهوری ترکیه در این خصوص گفت: برای برقراری صلح و آرامش در لیبی، باید آتش بس و بازگشت به روند سیاسی در نشست برلین مورد پذیرش قرار گیرد. برای اجرای روند سیاسی و سایر مراحل در لیبی، ابتدا با رویکرد تهاجمی حفتر پایان یابد.

رجب طیب اردوغان در ادامه ادعا کرد: ما نسبت به مسئولیتی که برعهده گرفته و تلاش‌های شما برای آتش‌بس در لیبی آگاه هستیم. برای متقاعد کردن فائز السراج رئیس شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی هم بسیار کوشیده ایم. از او بابت انجام وظیفه در اجلاس مسکو سپاسگزارم. در نتیجه پیشنهادات ما، دولت وفاق ملی توافق آتش‌بس را امضا کرد ولی حفتر متن آن را نپذیرفت و نشان داد که طرفدار جنگ است نه راه حل سیاسی.