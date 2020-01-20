باید با افزایش دیپلماسی بین المللی از تهدید ورزش جلوگیری کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک صبح امروز دوشنبه با حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در سالن سلمان فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

سیدرضا صالحی امیری در پایان این مجمع گفت: در مدت دوسال برای شفاف سازی، همکاری با دولت، برگزاری تورنمنت‌های بین المللی در شأن مردم ایران و سایر موارد تلاش کردیم. در شرایط فعلی همه باید یکصدا باشند. هر نوع حاشیه‌ای می‌تواند ما را در کسب موفقیت با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که همه موانع و منابع در اختیار ورزش باشند. اخیراً هم با آقای دکتر سلطانی فر در سوئیس دیدارهایی داشتیم که یکی از برنامه‌های ما فعال کردن دیپلماسی ورزشی بوده که حدود ۶۰ دیدار در همین راستا داشته ایم.

صالحی امیری خاطرنشان کرد: همه عوامل ورزش در تلاش است تا با افزایش دیپلماسی بین المللی از تهدیدات علیه ورزش بهره ببریم. در مجمع کمیته ملی المپیک ۲۰ مصوبه داشتیم که یک عضو جدید اضافه شد. با رأی قاطع اعضای مجمع آقای محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا به عنوان عضو هفتم المپیکی در هیأت اجرایی حضور خواهد داشت.

وی در مورد اساسنامه کمیته ملی المپیک نیز گفت: این اساسنامه به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد و بعد به دولت ارسال شد که مصوب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد که روال خودش را طی می‌کند و خوشبختانه تأیید شد و به طور قانونی روالش را طی می‌کند. این اساسنامه الان با اساسنامه‌های دنیا مطابقت دارد.

صالحی امیری در مورد مهمترین تصمیم امروز هیأت اجرایی گفت: اینکه بتوانیم ارز لازم برای بازی‌های المپیک را تأمین کنیم مورد تأیید قرار گرفت و امیدوارم بتوانیم این ارز را از منابع ریالی هم تأمین کنیم و مشکلی برای این بازی‌ها نداشته باشیم.

وی در مورد امضا نامه از سوی خود و سلطانی فر در سفر به سوئیس گفت: ما هیچ نامه‌ای را در این سفر امضا نکردیم و صرفاً برخی نشست‌ها را برگزار کردیم. ما از سال ۱۳۲۷ منشور کمیته ملی المپیک را به رسمیت شناخته ایم و الان هم همین سیاست را داریم و در این سفر هیچ نامه یا توافقی را امضا نکردیم.

صالحی امیری تاکید کرد: در چند روز گذشته تمام ظرفیت کشور به کار گرفته شد که ما بتوانیم این تصمیم غیرعقلانی و غیرعادلانه کنفدراسیون فوتبال آسیا را رد کنیم. این قطعاً یک تصمیم سیاسی است. ایران کشور امنی است و طرح این مسئله اهداف سیاسی دارد و آن را در دایره فشارهای وارد شده بر ایران تعریف می‌کنم.