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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

هفته اول تا سوم رقابت‌‎های لیگ برتر تکواندو بانوان برگزار شد

هفته اول تا سوم رقابت‌‎های لیگ برتر تکواندو بانوان برگزار شد

با پایان رقابت های هفته سوم از مرحله پایانی لیگ تکواندو زنان، لوازم خانگی کن صدرنشین شد، اسپریچو در رده دومی قرار گرفت و فتح صدر البرز جایگاه سومی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، دیدارهای هفته اول تا سوم از پانزدهمین دوره مسابقات لیگ تکواندو زنان «جام کوثر» با حضور ۱۰ تیم راه یافته به مرحله پایانی روز جمعه ۴ بهمن در فدراسیون تکواندو برگزار شد.

فتح صدر البرز، لوازم خانگی کن، اسپریچو، داتیس یزد، فرمانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، روپایی الکترونیکی کین، شوکا لاوین مریوان، هیات تکواندو بهار و هیات تکواندو جنوب شرق تیم‌های راه یافته به مرحله پایانی هستند.

با پایان رقابت های هفته سوم، تیم لوازم خانگی کن با کسب ۹ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت؛ هوگوپوشان اسپریچو با ۷ امتیاز و تفاضل ۱۲ رده دومی را به خود اختصاص دادند و فتح صدرالبرز نیز با ۷ امتیاز و تفاضل ۱۰ در رده سوم قرار گرفت.

کد مطلب 4831269

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