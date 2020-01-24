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۴ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۲۷

قهرمان وزن ۶٧ کیلوگرم جام تختی مشخص شد

قهرمان وزن ۶٧ کیلوگرم جام تختی مشخص شد

شیراز- مرحله نهایی وزن ۶٧ کیلوگرم جام تختی برگزار و حسن اسدی به عنوان قهرمان این وزن معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه در فینال این وزن حسن اسدی و محمد مراد عباسی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ٨-۴ به سود حسن اسدی به پایان رسید.

در دیدار رده بندی نیز محمد رضا مختاری با شکست ۶-١ کرامت عبدولی و سجاد ایمن طلب ۵-٣ محمد رضایی را شکست داد تا به صورت مشترک در جایگاه سوم قرار گیرند

گفتنی است در این دوره از مسابقات ۶ کشور با حضور در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز در مسابقات کشتی فرنگی جام تختی شرکت کردند.

چهلمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام غلامرضا تختی سوم و چهارم بهمن ما در شیراز برگزار می‌شود.

کد مطلب 4834021

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