ترکیب احتمالی استقلال مقابل تیم فوتبال الکویت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بازی از مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برای تیم های ایرانی از امروز آغاز می شود و تیم فوتبال استقلال در این مرحله در حالی میزبان الکویت کویت است که این بازی با تصمیم جنجالی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور امارات برگزار می شود.

فرهاد مجیدی امروز بیشتر از همیشه در خط دفاعی تیمش احساس کمبود بازیکن می کند چرا که عارف غلامی و سیاوش یزدانی، دو مدافع میانی اش را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. همین موضوع می تواند عاملی باشد برای اعمال برخی تغییرات در ترکیب آنها.

بیشترین احتمال این است که یک مدافع جوان مثل طاهرخانی جانشین یکی از مدافعان باتجربه آبی پوشان شده تا مجیدی ناچار به تغییر در سیستمی نشود که ماه هاست آبی پوشان با آن بازی می کنند.

احتمال این که امروز آبی پوشان با ترکیب سید حسین حسینی، وریا غفوری، میلاد زکی پور، روزبه چشمی، محمد دانشگر، شاهین طاهرخانی، مسعود ریگی، علی کریمی، آرش رضاوند، مهدی قائدی و شیخ دیاباته مقابل الکویت صف آرایی کنند زیاد است.

دیدار تیم‌های استقلال و الکویت به میزبانی شهر دبی امروز و از ساعت ۱۷:۵۰ آغاز می‌شود و برنده این بازی با تیم الریان دیدار می‌کند.