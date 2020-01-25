تداوم مرگ جمعی پرندگان/ میانکاله قتلگاه زمستانی

خبرگزاری مهر – گروه استانها: از چهارشنبه تاکنون میزان تلفات پرندگان مهاجر در میانکاله مازندران به بیش از هزار و ۳۰۰ قطعه رسیده و تاکنون پرونده این مرگ دسته جمعی پرندگان مختومه نشده است.
تالاب بینالمللی میانکاله در استان مازندران در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان بهشهر واقعشده است و یکی از زیستگاههای مهم و باارزش پرندگان مهاجر آبزی و تعدادی پرندگان بومی است. تالاب بینالمللی میانکاله با ۶۸ هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت با دو زیستگاه آبی و خشکی، ۴۵ هزار هکتار پهنه آبی و ۲۳ هزار هکتار اراضی خشکی را شامل می شود. بر اساس آمارهای رسمی این منطقه دارای ۲۳۰ گونه پرنده و ۱۸۰ گونه گیاه است و از سال ۱۳۴۸ ابتدا به عنوان منطقه حفاظتشده و سپس به عنوان پناهگاه حیاتوحش میانکاله تحت مدیریت مناطق است.
مرگ مشکوک و مرموز هزار قطعه پرنده نادر، تالاب میانکاله را به سرخط خبرها کشانده است و محیط زیست و دامپزشکی همچنان در حال رصد و پایش این پرونده هستند.
تلفات پرندگان به ۱۳۰۰ قطعه رسید
حسینعلی ابراهیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران از جمع آوری بیش از ۸۰۰ لاشه از پرندگان مهاجر روز جمعه در میانکاله خبر داد و گفت: در روز پنجشنبه نیز لاشه ۵۰۰ پرنده جمع آوری و دفن بهداشتی شده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز جمعه نیروهای محیط زیست و دامپزشکی با حضور مستمر در تالاب میانکاله حدود ۸۰۰ لاشه از پرندگان تلف شده را جمع آوری کردند که با احتساب تلفات روز پنجشنبه میزان کل تلفات پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله به عدد ۱۳۰۰ لاشه میرسد که عمدتاً در حوزه شهرستان گلوگاه بوده است.
وی افزود: امروز نیز در کنارجمع آوری لاشههای پرندگان، نمونه گیری از لاشه های تلف شده و پرندگان زنده انجام و جهت بررسی به آزمایشگاه سازمان دامپزشکی کشور در تهران ارسال شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: بر اساس اعلام نظر اداره کل دامپزشکی استان، برخی از سویه های مطرح آنفلوآنزا در کشور و همچنین بیماری نیوکاسل تا این لحظه منتفی است.
ابراهیمی سایر عوامل احتمالی در خصوص تلفات پرندگان مهاجر مانند مسمومیت را منوط به اعلام نظر سازمان دامپزشکی دانست.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در پایان از همه مردم مازندران خواست در صورت مشاهده تلفات پرندگان، مراتب را در سریعترین زمان به ادارات محیط زیست و دامپزشکی اعلام کنند.
در عین حال سید حسین رضوانی مدیرکل دامپزشکی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش تلفات غیر عادی ۳۰۰ الی ۴۰۰ قطعه پرنده مهاجر آزاد پرواز در منطقه تالاب میانکاله از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، کارشناسان اداره طیور دامپزشکی مازندران با تخمین میزان تلفات ۵۰۰ قطعهای در محل حاضر و نسبت به جمع آوری پرندگان تلف شده به منظور نمونه برداری و دفن بهداشتی آنها اقدام کردند.
بیماری نیوکاسل و آنفلوانزا منتفی است
مدیر کل دامپزشکی استان مازندران در ادامه افزود: با انجام کالبد گشائی از پرندگان تلف شده، نمونه برداری و ارسال نمونه به مرکز تشخیص و بررسی بیماریهای طیور در روز پنجشنبه ۳ بهمن ماه سال جاری، به استناد نتایج آزمایشات مولکولی بر روی لاشه این پرندگان، از حیث آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تیپهای H۵، H۷ و H۹ و همچنین بیماری نیوکاسل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج منفی اعلام میشود.
وی تاکید کرد: بعد از گذشت تقریباً ۲۴ ساعت از اولین گزارش توسط همکاران محیط زیست، کارشناسان دامپزشکی مازندران با انجام برنامه رصد و پایش و نمونه برداری با تمام امکانات لازم در محل مستقر بوده که بر اساس گزارشات دریافتی از اکیپهای عملیاتی مستقر، حجم تلفات فروکش کرده و به حداقل رسید.
میانکاله چند روزی در قرق کامل محیطبانان و نیروهای دامپزشکی است و دستگاه های متولی با صدور اطلاعیهای از شهروندان خواستند با توجه به اینکه به استناد نتایج آزمایشات مولکولی، این تلفات، ناشی از بروز بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نبوده ولیکن به دلیل اینکه پرندگان مهاجر آبزی به عنوان مخزن ویروس این بیماری محسوب میشوند و از طریق دفع فضولات خود میتوانند خطری جدی محسوب شوند کماکان از شکار و مصرف آنها خودداری شود.
مازندران یکی از غنیترین استانها ازنظر حیاتوحش و گونههای پرنده است که نیمی از پرندگان ایران در آن زیست و زادآوری میکنند اما درصدی از این پرندگان یا شکار میشوند و یا به دلایل نامعلوم نظیر بیماری و غیره، بهار را نمیبینند.
با توجه به شرایط محیطی و تنوع زیستگاهی طبیعی، از مجموع ۵۴۰ گونه پرنده، مازندران بیش از ۳۳۰ گونه پرنده خشک زی، تالابی و کنار آبزی را در خود جایداده که از این لحاظ تنوع خوبی دارد.
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