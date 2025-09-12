پرندگان مهاجر پیشقراول به میانکاله رسیدند

روحالله اسماعیلی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مهاجرت پرندگان به میانکاله اعلام کرد: در این مرحله گونههایی از جمله اردک، فلامینگو و چنگر وارد تالاب شدهاند و انتظار میرود اوج حضور پرندگان مهاجر در اواخر آذرماه رخ دهد.
وی همچنین افزود: تالاب میانکاله علاوه بر اهمیت بالای تنوع زیستی، مقصدی محبوب برای علاقهمندان به پرندهنگری و طبیعتگردی نیز محسوب میشود.
به گزارش مهر، این منطقه یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان مهاجر در شمال ایران محسوب میشود و هر ساله میزبان هزاران پرنده از گونههای مختلف است.
