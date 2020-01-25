هلاکت سوداگر مرگ و کشف بیش از یک تن مواد مخدر در نیکشهر

سردار محمد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این خبر، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با یک سری تحقیقات گسترده پلیسی به اطلاعاتی مبنی بر انتقال محموله سنگین مواد افیونی توسط اعضای یک باند مسلحانه قاچاق از مناطق مرزی به عمق کشور دست یافتند.

وی افزود: تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر، با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، شب گذشته قاچاقچیان را که با ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ در محور ایرانشهر-نیکشهر در تردد بودند، شناسایی و تحت نظر گرفتند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: پس از ساعتی کنترل نامحسوس سرانجام با قرار گرفتن اعضای این باند قاچاق در منطقه کمین تکاوران پلیس با آنها درگیر شدند.

وی بیان داشت: در این عملیات نفس گیر که چند تیم از مأموران انتظامی شهرستان نیکشهر، تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان را پشتیبانی می‌کردند با آتش پر حجم تکاوران پلیس، یکی از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و دیگر اعضای باند با تنگ شدن عرصه بر خود با رها کردن خودروها به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.

سردار قنبری عنوان کرد: تکاوران پلیس در پاکسازی منطقه درگیری و در بازرسی از خودروها، یک تن و ۹۰ کیلو و ۳۶۱ گرم انواع مواد مخدر شامل، ۸۱۳ کیلو و ۶۱۸ گرم تریاک، ۱۸۱ کیلو و ۶۰۰ گرم شیشه ،۴۱ کیلو و ۴۶۴ گرم حشیش، ۴۰ کیلو و ۶۹۲ گرم هروئین، ۱۲ کیلو ۸۶۸ گرم سایر مواد مخدر، یک قبضه اسلحه کلاش تاشو به همراه سه تیغه خشاب حاوی ۱۴ عدد فشنگ جنگی کلاش و یک عدد سینه خشاب کشف کردند.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده شهروندان در موفقیت‌های پلیس، از آنها خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در رابطه با فعالیت باندهای قاچاق و فروشندگان مواد مخدر را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا پلیس در کمترین زمان ممکن با سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت برخورد قاطع کند.