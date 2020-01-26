آغاز ثبت نام دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از ۷ بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی آزمون ورودی دوره‌های فراگیر تحصیلات تکمیلی (دانش پذیری کارشناسی ارشد) دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۱۳۹۸ (نوبت بیستم) اعلام شده، از فردا دوشنبه ۷ بهمن ۹۸ لغایت یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ فرصت دارند از طریق سامانه آموزشی گلستان به آدرس http:// reg.pnu.ac.ir ثبت نام کنند.

پذیرفته شدگان باید تصویر مدارک ذیل را با فرم jpg یا jpeg و حجم هر تصویر حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت تهیه و در روز ثبت نام در سامانه گلستان بارگذاری کنند. مدارک مورد نیاز عبارتند از:

۱- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه. (دو برگ)

۲- اصل و تصویر کارت ملی.

۳- ۶ قطعه عکس ۴×۳ جدید تمام رخ با زمینه روشن تهیه شده در سال جاری و پشت نویسی شده.

۴- اصل مدرک کارشناسی.

۵- دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته لازم است اصل مدرک کاردانی را ارائه کنند.

تبصره ۱: پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) نیستند؛ لازم است اصل گواهی دانش‌آموختگی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را ارائه کنند که در آن عبارت زیر قید شده باشد.

اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویا شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تبصره ۲: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، طلاب و فضلاء حوزه علمی که بر اساس مدارک صادر شده مدیریت حوزه علمیه قم و مشهد دوره سطح دو را با موفقیت گذرانده‌اند، همانند دارندگان مدارک کارشناسی می‌توانند در رشته‌های علوم انسانی این دوره تحصیل کنند.

۶- مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان)

۷- تاییدیه سهمیه فقط برای استفاده کنندگان از سهمیه

لینک کارنامه تمام داوطلبان شرکت کننده در آزمون در ذیل این خبر درج شده لذا داوطلبان پس از رؤیت کارنامه نتیجه خود و در صورت هر گونه سوال می‌بایست منحصراً از طریق سیستم ارسال درخواست الکترونیکی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کرده و از مراجعه حضوری جداً خودداری کنند.