رضایی: درست یا غلط سیاست ما همین است/ شاید تجدید نظر شود!

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی سرپرست کاروان ورزش ایران در بازیهای پارالمپیک توکیو امروز یکشنبه نشست خبری برگزار کرد تا آخرین شرایط این کاروان را تشریح کند.
لزوم برگزاری این نشست آنهم در فاصله زمانی کوتاه نسبت به نشست قبل بیشتر از این حیث بود که ٣٤ سهمیه کسب شده برای پارالمپیک توکیو توسط کمیته ملی پارالمپیک حذف شده است؛ موضوعی که خبرگزاری مهر دو هفته پیش در گزارشی اختصاصی با همین عنوان به آن پرداخت.
هادی رضایی در همین نشست توضیحات تکمیلی در مورد این تصمیم را ارائه کرد.
سال گذشته سیاست نهایی شد
وی گفت: آذرماه ٩٧ بعد از نشست ستاد بازیها، سیاستی برای چگونگی حضور در پارالمپیک تهیه شد و برای اظهار نظر به فدراسیونهای مربوطه ارسال شد. فرصتی یک ماهه دادیم، بعد از آن سیاست تدوین شد سپس در تاریخ ٢٣ بهمن ماه در نشستی با حضور نمایندگان فدراسیون نابینایان و جانبازان، سیاست را نهایی کردیم.
پیش بینی تعداد مدال تغییر کرده است
رضایی با بیان اینکه این سیاست به صورت رسمی توسط کمیته ملی پارالمپیک اطلاع رسانی شد، خاطرنشان کرد: آن زمان نمیدانستیم وضعیت کسب سهمیهها چگونه است، آن زمان فقط حضور والیبال نشسته در توکیو قطعی بود. بعد از آن بود که در مورد کسب سهمیهها و مدال آوری پیش بینی کردیم، آن زمان پیش بینی شد که ٣٣ مدال میگیریم اما امروز با توجه به عملکرد ورزشکاران خودمان و تحلیل عملکرد رقبا، تا حدی پیش بینیها تغییر کرده است. طبق پیش بینی فعلی، کاروان ایران میتواند در توکیو ٣٠ مدال شامل ٧ طلا، ١٢ نقره و ١١ برنز کسب کنیم.
چرا فوتبال پنج نفره حذف شد؟
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به حذف فوتبال پنج نفره گفت: ابتدا برای این تیم حتی مدال برنز پیش بینی کردیم اما بعد از مسابقات کسب سهمیه و با توجه به عملکرد و نتیجه گیری این تیم، تغییراتی داشتیم و حتی این موضوع را در یک جلسه آسیب شناسی هم عنوان کردیم.
سیاست کمیته اعزام کیفی بوده است
رضایی با تاکید بر اینکه پیش از این بارها اعلام شده بود که کسب سهمیه پارالمپیک ملاک اعزام قطعی به توکیو نیست، خاطرنشان کرد: سیاست کمیته ملی پارالمپیک برای خیلی از رویدادها، اعزام کیفی بوده است، برای پارالمپیک توکیو هم قرار داشتن در یکی از گروههای چهارگانه را ملاک اعزام گذاشته ایم.
اقدام عجیب یک رئیس
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک با انتقاد از افرادی که نسبت به حذف سهمیهها واکنش منفی داشتند، تصریح کرد: برایم جالب است آن رئیسی که خودش پای توافق نامه سیاست ما را امضا کرده است، نسبت به این مسئله انتقاد دارد.
هیچ ربطی به مسائل مالی ندارد
سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو با تاکید بر اینکه مسایل مالی هیچ تاثیری در سیاست اعمال شده نداشته، یادآور شد: درست است که بخشی از بودجه را دریافت کردیم اما خوشبختانه تا به امروز در پرداخت حقوق، برگزاری اردو و اعزامها هیچ کوتاهی نداشته ایم. صرفاً برای پیروی از سیاست خود اقدام به حذف برخی سهمیهها کردیم.
هیات اجرایی دوباره تصویب کرد
رضایی تصریح کرد: با همه اینها و به خاطر برخی انتقادات، موضوع حذف سهمیهها و سیاست اعمال شده برای آن را هفته گذشته در هیات اجرایی کمیته بررسی کردیم، مجدد موضوع با اکثریت آرا تصویب شد.
تعداد مدال فرقی نمیکند
وی با یادآوری اینکه فعلاً حضور در پارالمپیک توکیو با لحاظ شدن ٣٩ سهمیه است، خاطرنشان کرد: برای این تعداد سهمیه کاروان ٧٠ نفره در بازیها خواهیم داشت. با این ترکیب ٣٠ مدالی که پیش بینی شده به دست میآوریم و اگر هم کاروان را بزرگتر کرده و مثلاً با ١٧٠ یا ٢٠٠ نفر به توکیو برویم بازهم همین تعداد مدال را به دست میآوریم.
دستور بدهند با کاروان کامل میرویم
سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو با تاکید بر اجرای سیاست اعمال شده، خاطرنشان کرد: دستور بدهند کاروان ایران را با تعداد کامل سهمیههای کسب شده به توکیو اعزام میکنیم، حتی سهمیه وایلدکارت هم میگیریم، اینگونه در افتتاحیه هم خیلی باشکوه و گسترده شرکت میکنیم اما در این صورت کیفی گرایی چه میشود؟
هادی رضایی در ادامه نشست خبری پاسخگوی پرسش خبرنگاران بود.
توضیح در مورد تیم تیراندازی با کمان
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با کمانداران و اینکه رنگ مدال آنها در پیش بینی جدید افت داشته و اینکه اختلاف اخیر چه تاثیری در این مورد داشته است؟، گفت: هیچ کِش مَکش و اختلافی نبود، هر یک از ورزشکاران پرونده کامل پزشکی و غیرپزشکی پیش ما دارند که مدام آنها را بر اساس وضعیت حریفان بررسی میکنیم، هیچ چیز را به قضا و قدر نسپرده ایم. نیازهای ورزشکاران را تامین کرده ایم و همین روند را ادامه میدهیم در عین حال شرایط آنها را مدام بررسی میکنیم.
مقایسهها اشتباه است
وی همچنین در مورد اینکه ورزشکاران حوزه پارالمپیک خود را با ورزشکاران المپیکی مقایسه میکنند، خاطرنشان کرد: مگر میشود در ورزش مقایسه داشت؟ مگر فوتبال و تکواندو قابل مقایسه است؟ شما رسانهای ها هر یک سیاست خود را دارید، مهم این است که امروز سیاست مان را اتخاذ نکرده ایم، قبلاً تدوین و اطلاع رسانی شده است.
تاثیر و تبعات یک تصمیم
«شاید اجرای این تصمیم باعث شود برخی ورزشکاران که با وجود کسب سهمیه اعزام نمیشوند، از ایران بروند. کمااینکه برخی از آنها این موضوع را هم مطرح کرده اند. ضمن اینکه شاید اجرای این سیاست حتی باعث شود که امید به زندگی در میان پارالمپین ها کم شود»، این موضوعی بود که رضایی در مورد آن توضیح داد.
همانهایی که منتقد هستند این سیاست را گذاشتند
وی گفت: ما ١٢٠ نفر را اعزام کنیم چون ٢ نفر تهدید کرده اند؟ ببینید سیاستی چه درست و چه اشتباه ١٤ ماه قبل تدوین شد. چه کسی این سیاست را گذاشت؟ همانهایی که امروز منتقد هستند! کجای دنیا قبول دارید ٥ لژیونر از ترکیه و ایتالیا پرواز مستقیم به محل مسابقات بروند و همینگونه باز گردند؟
۱۳ نفر موافق این سیاست هستند
وی ادامه داد: من مجری سیاست هستم. بازهم می گویم در نشست اخیر هیات اجرایی مجدد موضوع را بررسی کردیم. از ١٤ نفر، ١٠ نفر موافق بودند اما پس از توضیحات تکمیلی از میان آن ٤ نفر مخالف، ٣ نفر دیگر هم موافق شدند.
درست یا غلط سیاست ما همین است
دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک همچنین تاکید کرد: شما رسانهای ها نسبت به عملکرد ورزشکاران منتقد هستید، خود شما قول میدهید که مثلاً اگر تیراندازی اعزام شد و در میان ٣٢ نفر در رده سی و دوم ایستاد، انتقاد نکنید. این سیاست ما است حالا چه درست و چه غلط؛ اگر به سیاست گذاری انتقاد وجود دارد که اصلاً چه لزومی به بررسی و ارزیابی دارد.
المپیک را با پارالمپیک مقایسه نکنید
سرپرست کاروان ایران در بازیهای پارالمپیک تاکید کرد: خواهشا المپیک را با پارالمپیک مقایسه نکنید، ما پاسخگوی کار و سیاستهای خودمان هستیم. دو روز بعد هم در مورد نتایج به دست آمده در پارالمپیک باید پاسخگو باشم نه المپیک؛ مسئولان المپیک هم پاسخگوی عملکرد و سیاستهای ما نخواهند بود.
رد نادیده گرفتن یک فرهنگ
رضایی با بیان اینکه یا باید احساس را در سیاست گذاری دخیل کنیم یا غیر از این باشد، به این پرسش که «آیا این به معنی نادیده گرفتن فرهنگ نیست؟» گفت: نه؛ این موضوع را رد میکنم.
نباید صنفی صحبت کرد
وی با تاکید بر اینکه در تدوین سیاست مورد نظر، متر و معیارها کاملاً مشخص بوده و رکوردها نقش تحلیلی در آن داشته است، تصریح کرد: نباید صنفی صحبت کرد، در مورد رشتهای خاص مانند بسکتبال با ویلچر یا فوتبال حرف نزنیم، باید در مورد کسب سهمیه صحبت کرد. یا همه آنهایی که کسب سهمیه کردند اعزام شوند یا سیاست موردنظر اجرا شود.
بدهکاری فدراسیونها ربطی به ما ندارد
سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک توکیو با بیان اینکه کمیته پارالمپیک یک نهاد عمومی غیردولتی با بودجهای مشخص است، گفت: وظیفه ما حمایت از ورزشکاران جانباز و معلول است و پیگیری برنامههای آنها؛ در اساسنامه هم به این تاکید شده است. همین الان که با شما صحبت میکنیم ٦١ درصد بودجه را دریافت کردیم و بر اساس برنامهها هزینه داشته ایم، در پایان سال پولی اضافه بیاید نمیتوانم با خودم جایی ببرم. اینکه فدراسیونی هم بدهکار است واقعاً ارتباطی به ما ندارد، ما طبق سیاستهای مان پیش میرویم.
نباید با شرایط قبلی مقایسه شویم
وی ادامه داد: برای بازیهای پاراآسیایی هم همین سیاست اجرا شد، حالا آنجا سفره گستردهتر بود اما اگر قرار است سیاست اعمال نشود، نیازی به تجزیه و تحلیل و بررسیهای دقیق کارشناسی هم نیست و نباید هم عملکرد کاروان در پایان پارالمپیک توکیو با دورههای قبل مقایسه شود. اگر پارالمپیک جایگاهی دارد به خاطر پیشینه اش در برنامه ریزی است. باور کنید در هیات اجرایی هم افرادی هستند که کارشناس ورزش به حساب می آیند.
پاسخ قاطع به یک پرسش
رضایی در پاسخ به این پرسش که «این سیاست چه ضمانت اجرایی دارد، شاید هیات اجرایی دوره قبل این موضوع را رد کند، در جهان کشورهای پیشرفته ای هستند که میتوانند الگو باشند. چه زمانی میتوان از آنها الگوبرداری کرد؟»، به صراحت گفت که هیچ زمان نمیتوان این کار را کرد.
فلفلی رئیس فدراسیون نیست!
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «در صورتی که فدراسیونی مسئولیت اعزام را به عهده بگیرد چه تصمیمی میگیرید چرا که سرمربی تیم ملی فوتبال پنج نفره اینگونه گفته که فدراسیون نابینایان هزینه اعزام را متقبل میشود؟»، گفت: آقای فلفلی رئیس فدراسیون نیست.
نگاهها احساسی است
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد: نگاهها به ورزش جانبازان غالباً احساسی است درحالیکه در این عرصه هم مانند ورزش قهرمانی به صورت حرفه ای کار و هزینه میشود پس باید نگاه حرفه ای به آن داشت. باید موضوع نگاه و چگونگی آن را حل کرد. یا باید همه ورزش را یک کاسه دید یا اینکه خط کش گذاشت و گفت مثلاً از این رشته این انتظار است از آن رشته نیست.
توضیح معاون فنی کمیته پارالمپیک
در این بخش نشست خبری، محمد تابع معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک تاکید کرد که ما در کمیته به دنبال حذف ورزشکاران نبودیم، حتی تلاش داشتیم به هر بهانهای حضورشان را در کاروان حفظ کنیم اما بعضاً واقعاً شرایط را نداشتند.
گلایه از دو سرمربی تیم ملی
در ادامه رضایی گفت: من از افرادی مانند سرمربی بسکتبال با ویلچر و فوتبال پنج نفره گله مند هستم که چرا وقتی از سیاست مطلع شدند نسبت به آن انتقاد نکردند اما حالا که اجرا شده انتقاد میکنند و حتی میگویند که غیرمنطقی است.
آغاز مهلت تعیین شده برای استفاده از سهمیهها
دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: از هفته آینده مهلت تعیین شده از سوی کمیته بین المللی پارالمپیک برای اعلام استفاده از سهمیهها آغاز شده و تا اردیبهشت ادامه دارد. اما آیا ضمانتی وجود دارد که تیم بسکتبال با ویلچر وارد اردو شود، لژیونرها که دلاری پول میگیرند وارد اردو شوند نه اینکه نزدیک اعزام به اردو ملحق شوند.
باز شدن روزنه امید اعزام کل کاروان
هادی رضایی در پایان گفت: گزارش این نشست را به هیات اجرایی میدهم تا ببینیم میشود حضور حداکثری در توکیو داشت. البته این اطمینان خاطر را میدهم که نگاه ما به همه ورزشکاران یکی است.
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