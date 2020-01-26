تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم همدان با موضوع کاهش جرایم خشن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، مهدی الماسی اشاره به اجرای طرح ملاحظات امنیتی و انتظامی در جهت کاهش خشونت در جامعه توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار داشت: از تمام ظرفیت‌های موجود در کاهش جرایم خشن با تمرکز بر قتل، نزاع فردی و جمعی استفاده می‌شود.

مهدی الماسی به تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با موضوع کاهش جرایم خشن اشاره کرد و اظهار داشت: مصرف روانگردان‌ها توسط مجرمین حوزه خشونت موجب بروز رفتارهای تهاجمی، پرخاشگری و خشونت می‌شود.

وی در این خصوص افزود: عدم توجه جوانان به تبعات و آثار سو مصرف مواد روان گردان و گرایش آنان به این گونه مواد شیمیایی که اختلالات رفتاری را در فرد موجب می‌شود، ریسک ارتکاب و بروز خشونت در جامعه را افزایش و موجب بروز رفتارهای مجرمانه می‌شود، لذا انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اهمیت بالایی دارد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح مذکور از ارتکاب جرایم خشن پیشگیری شود.