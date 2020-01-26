  1. استانها
  2. همدان
۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۴۶

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری همدان خبر داد:

تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم همدان با موضوع کاهش جرایم خشن

تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم همدان با موضوع کاهش جرایم خشن

همدان - سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان از تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم همدان با موضوع کاهش جرایم خشن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، مهدی الماسی اشاره به اجرای طرح ملاحظات امنیتی و انتظامی در جهت کاهش خشونت در جامعه توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار داشت: از تمام ظرفیت‌های موجود در کاهش جرایم خشن با تمرکز بر قتل، نزاع فردی و جمعی استفاده می‌شود.

مهدی الماسی به تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با موضوع کاهش جرایم خشن اشاره کرد و اظهار داشت: مصرف روانگردان‌ها توسط مجرمین حوزه خشونت موجب بروز رفتارهای تهاجمی، پرخاشگری و خشونت می‌شود.

وی در این خصوص افزود: عدم توجه جوانان به تبعات و آثار سو مصرف مواد روان گردان و گرایش آنان به این گونه مواد شیمیایی که اختلالات رفتاری را در فرد موجب می‌شود، ریسک ارتکاب و بروز خشونت در جامعه را افزایش و موجب بروز رفتارهای مجرمانه می‌شود، لذا انجام اقدامات پیشگیرانه در این زمینه اهمیت بالایی دارد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح مذکور از ارتکاب جرایم خشن پیشگیری شود.

کد مطلب 4835425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه