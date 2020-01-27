ایجاد ۳۵۰۰ شغل برای نیازمندان ایلام طی سال جاری

ضیا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال برای پیشبرد برنامه‌های اشتغال زایی مددجویان این استان ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است که جهش بسیار خوبی نسبت به سال گذشته از این نظر ایجاد شده است و ۱۱۶ درصد جذب اعتبار داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب در کشور و استان مواجه بوده‌ایم به این خاطر و در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر، از سال گذشته تا کنون تعداد ۹ هزار خانواده جدید دیگر به جمعیت مددجویی این استان اضافه شده است که با احتساب این تعداد، شمار کل مددجویان زیر پوشش این نهاد به حدود ۳۰ هزار خانوار افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام تصریح کرد: این در حالی است که تا پایان سال ۹۶ این نهاد با کاهش جمعیت مددجویان مواجه بود و سالانه حدود ۱۰ درصد مددجویان از طریق توانمندسازی از چتر حمایتی امداد خارج می‌شدند.

رضایی اضافه کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی این افراد، کمیته امداد روند پذیرش مددجویان را سهولت داده تا بدون محدودیت‌های قانونی زیر پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار گیرند.