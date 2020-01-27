۵۳۶۷ فقره پرونده تخلف صنفی در زنجان تشکیل شده است

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به ورود پرونده‌های تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ ماهه امسال ۵ هزار و ۳۶۷ فقره پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: تشکیل پرونده‌های تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، گفت: میزان جریمه این تعداد پرونده تخلف صنفی ۳۸۹ میلیون و ۸۰۰ ریال بوده است که جریمه پرونده‌های تخلف صنفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ۵۵ درصد افزایش دارد.

ممیزی ابراز کرد: عملکرد تعزیرات حکومتی استان زنجان در خصوص وصول جرایم ۱۰۷ میلیارد و ۹۰۰ ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش دارد.

وی افزود: تعزیرات حکومتی استان زنجان با هر گونه گران فروشی و افزایش قیمت کالا و حمل و نقل عمومی مقابله می‌کند.

ممیزی ابراز کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.