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۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۰۴

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان:

۵۳۶۷ فقره پرونده تخلف صنفی در زنجان تشکیل شده است

۵۳۶۷ فقره پرونده تخلف صنفی در زنجان تشکیل شده است

زنجان-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، گفت: طی ۱۰ ماهه امسال ۵ هزار و ۳۶۷ فقره پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل شده است.

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر به ورود پرونده‌های تخلف صنفی به تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ ماهه امسال ۵ هزار و ۳۶۷ فقره پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی استان زنجان تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: تشکیل پرونده‌های تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان، گفت: میزان جریمه این تعداد پرونده تخلف صنفی ۳۸۹ میلیون و ۸۰۰ ریال بوده است که جریمه پرونده‌های تخلف صنفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم ۵۵ درصد افزایش دارد.

ممیزی ابراز کرد: عملکرد تعزیرات حکومتی استان زنجان در خصوص وصول جرایم ۱۰۷ میلیارد و ۹۰۰ ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش دارد.

وی افزود: تعزیرات حکومتی استان زنجان با هر گونه گران فروشی و افزایش قیمت کالا و حمل و نقل عمومی مقابله می‌کند.

ممیزی ابراز کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 4836169

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