نقش و نگارهای کلیسای سنت استپانوس مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار صبح امروز ضمن اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: کلیسای سنت استپانوس واقع در قلب کوه‌های منطقه بین مرزی جلفا و جمهوری آذربایجان و در کناره رودخانه ارس قرار دارد که مطابق با اسناد تاریخی موجود، این کلیسا دومین کلیسای مهم ارامنه بعد از قره کلیسا در آذربایجان غربی، در ایران محسوب می‌شود.

آبدار در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از چنین اثر تاریخی مهمی که سالانه پذیرای گردشگران بسیار از ادیان مختلف است، افزود: بازسازی آثاری که در سده‌های تاریخی تحت تأثیر بلاهای طبیعی دچار آسیب شده‌اند، باید به‌صورت متداول انجام گیرد، مرمت و ساماندهی کلیسای سنت استپانوس نیز همواره توسط کارشناسان زبده میراث فرهنگی در حال انجام است.

او افزود: بازسازی نقش و نگارهای این کلیسا از تیرماه سال ۹۷ آغاز و اکنون این مرحله از مرمت به‌صورت کامل به اتمام رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اضافه کرد: طی مرمت این کلیسا مراحلی از قبیل استحکام‌بخشی و تثبیت بتونه زنی و بوم سازی، غبارزدایی و پاک‌سازی، فن شناسی و بررسی آزمایشگاهی رنگ‌دانه‌ها، موزون‌سازی رنگی و تثبیت نهایی، اجراشده است.

او ادامه داد: مرمت و بازسازی نقش و نگارهای کلیسای سنت استپانوس جلفا بااعتباری قریب بر ۲ میلیارد ریال انجام شد.

آبدار در ادامه به احداث یک مجتمع بین‌راهی در مسیر گردشگری این کلیسا اشاره کرد و گفت: این مجتمع جهت ارتقا زیرساخت‌های گردشگری و رفاه گردشگران بازدیدکننده از کلیسا بااعتباری بالغ‌بر ۹۹۰ میلیون ریال احداث‌شده است.