ممنوعیت شکار پرندگان در گلستان/پایش ادامه دارد

محمدرضا کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل تلفات پرندگان مهاجر در پناهگاه حیات وحش میانکاله اتفاق افتاده پس از بازدید معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست شکار پرندگان تا اطلاع ثانوی در گلستان ممنوع شد.

وی افزود: متاسفانه تلفات پرندگان مهاجر در پناهگاه حیات وحش میانکاله به ۶ هزار تا رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام شده خوشبختانه تلفاتی در بندرگز و بندرترکمن مشاهده نشده است.

وی توضیح داد: تلفات بیشتر در میان قلعه تا اسکله گلوگاه اتفاق افتاده اما به دلیل اینکه علت اصلی تلفات از سوی سازمان دامپزشکی کشور اعلام نشده است، شکار پرندگان در مازندران و گلستان ممنوع شده است.

کنعانی تصریح کرد: به منظور پیشگیری و بر اساس تصمیم سازمان تا اطلاع ثانوی شکار پرندگان در گلستان ممنوع شده و در حال اطلاع رسانی در این خصوص هستیم.